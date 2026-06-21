Google acaba de lanzar un simulador de vuelo para conocer otras zonas del mundo virtualmente, y lo mejor es que te ahorra la descarga de otras aplicaciones que ocupan gran espacio de almacenamiento porque es una función integrada al navegador.

Si quieres saber cómo funciona, en Techbit te lo explicamos a detalle para que vueles a ciudades populares y conozcas monumentos emblemáticos.

Con el simulador de vuelo de Google podrás conocer monumentos emblemáticos y explorar las ciudades que quieras. Foto: Unsplash

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¿Cómo es el nuevo simulador de vuelo de Google?

Este simulador de viaje se llama Google Earth, y permite a los usuarios recorrer todos los continentes. Con la herramienta podrás explorar ciudades, montañas, océanos y monumentos históricos, haciéndote sentir como si fueran reales.

Se trata de una función gratis, pero que necesita ciertas condiciones para disfrutar la experiencia:

Google Earth sólo es compatible con Mac y computadoras Windows o Linux. Se debe contar con un joystick o un mouse, y un teclado para usar los controles de mando.

Una vez que cumplas estas condiciones, comienza tu viaje con estos pasos:

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Abre el simulador de vuelo en “menú”, dirígete a “herramientas” y luego a “simulador de vuelo”.

Si tu computadora tiene instalado Windows, la manera más sencilla para ingresar al simulador de vuelo es presionando la combinación de teclas Ctrl + Alt + a.

Y en una computadora Mac es posible acceder presionando las teclas Cmd + Option + a.

En seguida, verás mapas y paisajes tridimensionales para viajar.

Selecciona el avión de tu preferencia, desde dónde quieres despegar (aeropuerto o destino).

Y elige tu control de mando (mouse o joystick).

El joystick es una buena opción de control de mando para el simulador de vuelo de Google. Foto: Unsplash

¿Cómo buscar un lugar para visitar en Google Earth?

Para encontrar un destino específico y visitarlo con Google Earth, sigue estos pasos:

Abre Google Earth.

Selecciona el cuadro de búsqueda en la esquina superior izquierda e ingresar tu lugar deseado.

Presionar "Intro" o "Retorno".

Google Earth te llevará a la ubicación ingresada.

Tip extra: puedes realizar la búsqueda por ciudad, estado o provincia, país, por nombre de la calle, código postal, longitud o latitud, y sitos generales.

¿Cómo salir de la simulación de vuelo de Google Earth?

Si terminaste tu viaje virtual y quieres salir de Google Earth, tienes dos opciones sencillas para hacerlo:

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Presiona “Salir del simulador de vuelo” en la esquina superior derecha. En caso de tener Windows, presiona la misma combinación de teclas que utilizaste para entrar (Ctrl + Alt + a). Y en Mac también es la misma fórmula (Cmd + Option + a)

Busca todas las ciudades que siempre quisite visitar y consíguelo con Google Earth. Foto: Unsplash

¡Y listo! Con esta función de Google que simula vuelos podrás conocer nuevos destinos, sin gastar dinero y desde la comodidad de tu casa.

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