En días pasados, Apple presentó en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) 2026 la más reciente actualización de su asistente virtual: Siri AI.

Esta herramienta prioriza la privacidad de los usuarios y la experiencia de uso, gracias a las funciones especiales.

Siri AI se ha anunciado como una de las más actualizaciones más importantes en la historia de la compañía, debido a la compatibilidad que tiene con el ecosistema de Apple y la renovación que ofrece en sus dispositivos.

Y, para que la conozcas más sobre este asistente, en Tech Bit te presentamos 10 de sus funciones más refinadas.

Siri AI es potenciada por Apple Intelligence y es compatible con todo el ecosistema de la compañía. Foto: Apple

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¿Cuáles son las 10 funciones especiales de Siri AI?

Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, confesó que Siri AI incorpora habilidades más sofisticadas de comunicación y navegación que facilitan las tareas cotidianas.

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Por ejemplo, gracias al reconocimiento de contenido en pantalla, Siri AI puede responder preguntas sobre lo que hay en la pantalla del usuario, lo que permite que mantengan una conversación con el asistente de manera natural.

Otro dato curioso es que en el Apple Vision Pro, Siri AI usa computación espacial con visualización 3D, lo que comprueba su compatibilidad con otros equipos de la marca. Pero, de manera general, sus funciones más destacadas son:

Buscar información dentro de tus mensajes.

Encontrar correos electrónicos relevantes.

Buscar fotos y pedir imágenes a partir de descripciones sencillas.

Entender lo que aparece en la pantalla, como una foto, un texto o una aplicación.

Consultar información actualizada en Internet.

Mantener conversaciones más naturales entre el asistente y tú.

Saltar entre aplicaciones para completar tareas sin importar su complejidad.

Sincronizar el historial de conversaciones con Siri entre dispositivos compatibles de Apple como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Vision Pro mediante iCloud.

Retomar conversaciones anteriores entre el asistente y tú.

Generar respuestas útiles basadas en tus preferencias.

Siri AI ayuda a los usuarios a redactar mensajes y documentos con la mejor claridad posible. Foto: Apple

¿Cuándo saldrá Siri AI?

Actualmente, Siri AI se encuentra disponible únicamente para usuarios beta, ya que el proyecto está en fase de prueba.

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Su lanzamiento se prevé para el último trimestre de 2026, y hasta el momento, Apple ha asegurado que solo estará disponible en inglés, aunque de manera gradual lo estará en más idiomas.

Otro factor a considerar es que Siri IA solo será compatible con modelos iPhone 15 y posteriores, iPad con chip M1 hasta M5, equipos MAC con chips de la serie M y otros modelos con memoria RAM de 8 GB en adelante, ya que Apple Intelligence solo funciona en ellos.

¿Listo para la llegada de Siri AI?

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Siri AI llegará a todos los usuarios antes de 2027. Foto: Apple

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