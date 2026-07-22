La muerte de Adriana García, influencer de Culiacán y colaboradora de Drop Shop, ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Mientras continúan las muestras de apoyo para su familia, miles de usuarios han vuelto a su perfil de Instagram para recordar la que terminó siendo su última publicación.

La noticia fue confirmada por la empresa Drop Shop, una de las tiendas de artículos de lujo y estilo de vida con mayor presencia en redes sociales, que compartió un mensaje para despedir a quien formó parte de su equipo.

Muere la influencer Adriana García tras someterse a una cirugía estética. Foto: Captura de pantalla

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¿Qué pasó con Adriana García, influencer de Culiacán?

La muerte de Adriana García fue dada a conocer el martes 21 de julio mediante un comunicado publicado por Drop Shop en sus redes sociales. En el mensaje, la empresa expresó sus condolencias a familiares y amigos, además de recordar a la creadora de contenido por su cercanía con el equipo y los momentos que compartió durante su colaboración.

"Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros", escribió la compañía.

Muere la influencer Adriana García tras someterse a una cirugía estética. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con medios locales la influencer habría perdido la vida luego de someterse a una cirugía estética en Culiacán. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que la causa del deceso permanece sin una versión oficial.

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¿Cuál fue la última publicación de Adriana García en Instagram?

La última actividad de Adriana en Instagram, red social donde acumula más de 40 mil seguidores, fue una publicación realizada el pasado 1 de julio.

Se trató de un carrusel de fotografías de un viaje a Los Cabos, acompañado por un breve mensaje que decía: "Fotitos que no subí Los Cabos 25".

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Esta fue la última publicación de Adriana García en Instagram. Foto: Captura de pantalla

En ese momento, la publicación recibió comentarios relacionados con el viaje, así como varios elogios. Sin embargo, después de que se confirmara su fallecimiento, los mensajes cambiaron por completo, ya que seguidores, amigos y usuarios expresaron sus condolencias.

Los comentarios que más resaltaron fueron: "Pobre de su hija. Mucha fuerza para la familia", mientras que otros expresaron: "Impactado. Descansa en paz y mucha fuerza para su familia y su hija" y "¿Cómo que mi güera favorita ya no está?".

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