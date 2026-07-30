Si eres de los que disfrutan probar nuevos restaurantes y compartir una buena charla con comida en la mesa, agrega a Reko Reforma a tu lista de sitios para visitar.

Este nuevo espacio propone un recorrido por distintas cocinas asiáticas, pero integrando los sabores que forman parte del paladar mexicano. Como resultado, ofrece una experiencia que combina gastronomía, coctelería y música en un ambiente para quedarse más de lo planeado.

¿Cuál es el concepto de Reko Reforma?

Este restaurante nace de dos pasiones: el gusto por la gastronomía mexicana y la fascinación por las diferentes cocinas de Asia. A partir de ahí, construye una propuesta de platillos tradicionales y contemporáneos.

Perteneciente a Grupo Santō, la curaduría de su menú proviene de Japón, Corea, China y el Sudeste Asiático, en el que también destacan ingredientes, técnicas y sabores con productos y antojos mexicanos.

Sin duda, presenta una cocina más libre y atrevida, apto para los amantes de la comida y viajeros glotones que buscan opciones para conocer en Paseo de la Reforma.

La mayoría de platillos de Reko Reforma están pensados para compartir al centro de la mesa. Foto: Cortesía Reko Reforma

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Desde que llegas puedes notar un ambiente íntimo y eso se debe a su ubicación: en el segundo piso de la Torre Prisma. Aquí, la música y la decoración también juegan un papel fundamental.

Los interiores te acogen, ya sea en una visita ocasional o en una celebración especial, con sus mesas ubicadas en áreas cerradas, a la luz del día o en la barra, donde además es posible cómo se preparan los alimentos y cócteles.

Otro dato interesante es que el restaurante cuenta con un sistema de sonido hi-fi, especialmente diseñado para disfrutar una programación musical con DJs de vinilos los jueves y artistas en vivo los viernes. Se trata de un detalle que amplía el motivo de la visita, pues no lo reduce únicamente al acto de comer.

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Así, buscando ser "el espíritu de una gran cantina de la Ciudad de México visto a través del lente de las cocinas asiáticas", la mayoría de sus platillos están pensados para colocarse al centro de la mesa y compartirse. Esto resulta una buena idea si quieres probar varias opciones en la misma visita.

En Reko Reforma se ofrecen sesiones con DJs de vinilo para amenizar la hora de la comida. Foto: Cortesía Reko Reforma

Recomendaciones para comer si vas a Reko Reforma

El menú de Reko Reforma refleja el ADN de Grupo Santō: explorar las cocinas asiáticas, bajo una perspectiva contemporánea y tomar la gastronomía mexicana como fuente de inspiración.

Cada platillo surge de encontrar afinidades entre ambas tradiciones culinarias. Por eso, cuando vayas te recomendamos probar:

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Santō Tiradito: láminas de hamachi en salsa estilo tiradito, shichimi togarashi y yuzu kosho

Handroll spicy tuna, con pepino kiuri

Makis de salmón picante o El Santo, con espárrago, pepino, aguacate y negi por dentro, así como róbalo wasabi mayo, chile serrano y furikake de shiso por fuera

Gyozas de wagyu con huitlacoche, servidas con salsa de anguila y puré de calabaza japonesa

Camarones roca, tempura con salsa spicy de la casa, furikake de shiso y cebollín

Spicy udón carbonara, ligeramente picante, con guanciale ahumado, cebollín y yema tierna

Yakimeshi mixto, preparado con verduras, camarón, rib-eye y shiitake

Postre: bruleé de taro y su set de mochis sabor chocolate, matcha y mango

Su propuesta culinaria se complementa con una carta de coctelería de autor representativa de México y Asia, con bebidas frescas, equilibradas y creativas. Las imperdibles: Spicy Mezcalita, Lychee Martini y Mara Momo.

Si quieres tener una experiencia más envolvente, siéntate en la barra de Reko Reforma y observa cómo preparan tus platillos. Foto: Cortesía Reko Reforma

¿Cuáles son los horarios de servicio de Reko Reforma?

Reko Reforma se encuentra en Av. Paseo de la Reforma 390, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX. El restaurante ofrece servicio de lunes a miércoles de 13:00 a 23:00 horas; los jueves de 13:00 a 01:00 horas; viernes y sábados de 13:00 a 02:00 horas, mientras que los domingos abre de 13:00 a 19:00 horas.

Está listo para recibir tanto a quienes buscan una comida entre semana como a quienes desean extender la sobremesa durante la noche o el finde. Te recomendamos hacer tu reservación directamente en el sitio Open Table.

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¿Con quién vas a ir a conocerlo?

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