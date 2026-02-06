Si te gusta el ramen, probablemente ya conoces el tonkotsu o el miso. Pero existe un estilo que es el "jefe" de la comida callejera japonesa: el ramen estilo jiro. En la CDMX, el lugar para probarlo es CHIDO.

Si lo que tienes es un hambre feroz y antojo de comida como en las calles de Tokio, CHIDO es tu nueva parada obligatoria y en Menú te contamos todo sobre la experiencia.

Este proyecto no intenta ser "fusión" ni pretencioso. Se enfoca en el estilo Jiro, una de las vertientes más populares del ramen japonés. Aquí no se come poco; se viene a vivir el ritual del caldo denso y el fideo grueso.

¿Qué es el estilo Jiro?

El ramen Jiro es famoso en Japón por ser la comida de culto de estudiantes y trabajadores nocturnos y lamentamos decirlo -o no-; pero no es para quienes buscan algo ligero. Nació en los años 60 en Tokio como una opción ultra calórica y económica. Sus características son inconfundibles:

Caldo denso: Una base de cerdo con mucha personalidad y sabor intenso.

Fideos gruesos : A diferencia del fideo delgado tradicional, aquí son robustos y con textura.

: A diferencia del fideo delgado tradicional, aquí son robustos y con textura. Montañas de toppings: Se sirve con una cantidad generosa de col, brotes de soja, ajo picado y grasa de cerdo (sebum).

Foto: Cortesía.

En CHIDO, respetan esta tradición con caldos cocinados por más de cinco horas y bowls diseñados para dejarte totalmente satisfecho (y no es broma).

Leer también: Receta de tamales verdes, de mole y de dulce

¿Qué pedir en CHIDO?

Para evitar complicaciones, la carta es directa. Tú eliges qué tanta hambre tienes:

Ramen Chido : La receta base, equilibrada y potente.

: La receta base, equilibrada y potente. Men Mashi: Para cuando el hambre aprieta. Más fideos, más satisfacción.

Ramen Pro Máx: El jefe final. Un bowl de aproximadamente un kilogramo con extra de todo.

Tip: La verdadera magia del estilo Jiro está en la personalización. Puedes pedir extra de ajo, verduras o grasa para que el bowl quede exactamente a tu gusto.

Foto: Cortesía.

¿Dónde encontrar CHIDO?

La estética de CHIDO huye de las formalidades. Son espacios de barras largas, iluminación sencilla y un ambiente urbano que te transporta a los callejones de Shinjuku.

1. Roma Norte

Ubicada en el corazón de la Roma, esta sucursal es ideal para los trasnochadores. Además del ramen, aquí el diferenciador son sus onigiris y el yakimeshi.

¿Dónde? Eje 3 Pte 125, Roma Norte.

Horario: Mar-Sáb (14:00 a 02:00), Dom (14:00 a 22:00).

2. Nuevo León

Recién inaugurada en la colonia Hipódromo, es el spot perfecto para una comida rápida pero contundente, como referencia tienes cerca del Metrobús Nuevo León.

¿Dónde? Culiacán 124, Hipódromo (Condesa), CDMX.

Horario: Mar-Sáb (14:00 a 21:00), Dom (14:00 a 22:00).

Leer también: Estos son los nutrientes y calorías que tienen los tamales oaxaqueños

Foto: Cortesía.

¿Qué más hay?

Para limpiar el paladar entre sorbo y sorbo de caldo, la oferta es simple y efectiva: té oolong, té verde frío, agua natural o refrescos. No necesitas más cuando el protagonista pesa un kilo.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters