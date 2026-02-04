Así como enero es conocido por sus roscas de reyes, o septiembre por su amplia carta de antojitos mexicanos; febrero parece concebirse, por costumbre al menos, como el mes del tamal.

Haciendo honor a esta etiqueta, la Revista del Consumidor de febrero incluye una receta de tamales que sin duda tienes que intentar hacer en casa, te dejamos el paso a paso en Menú.

El tamal como legado cultural

El “Platillo Sabio” de esta edición de la Revista del Consumidor son los tamales, ese platillo tradicional elaborado con ingredientes típicos y consumido durante el mes de febrero, especialmente en la celebración del Día de la Candelaria, festividad que marca el cierre del ciclo navideño.

Foto: Freepik.

El tamal, del náhuatl tamalli, explica Profeco, se elabora con masa de maíz nixtamalizado y se rellena con chile, carne, verduras o preparaciones dulces, que aportan color, aroma y sabor característicos. En conjunto, reflejan la diversidad culinaria y cultural de México.

A su vez, el maíz se cultiva en todo el país, especialmente en Sinaloa y Jalisco. Es rico en carbohidratos y aporta proteínas de origen vegetal. Su proceso de nixtamalización, técnica prehispánica que perdura hasta la fecha, mejora su valor nutricional.

Receta de tamales de Profeco

Con eta receta, en colaboración con María Eugenia Vargas, Profeco invita a disfrutar de este platillo que celebra la tradición, el sincretismo cultural y las raíces gastronómicas de México.

La receta de tamales de Profeco rinde 6 porciones, está lista en meos de dos horas, y tiene un costo promedio aproximado de tan solo $104.00 MXN.

Ingredientes

Tamales verdes y de mole

½ kg de harina para tamales

125 g de manteca de cerdo

½ taza de caldo de res

25 ml del agua de la cocción de tomate verde

½ cucharada de polvo para hornear

½ cucharada de sal

Relleno

150 g de guisado de carne de cerdo en salsa verde

150 g de pollo con mole

Tamales dulces

65 g de manteca de cerdo

½ taza de azúcar

250 g de harina para tamales

½ taza de caldo de pollo

1 cucharada del agua de la cocción de tomate verde

½ cucharada de polvo para hornear

3 gotas de colorante rojo

Hojas de maíz lavadas y remojadas en agua caliente para que estén suaves.

Foto: Freepik.

Preparación

Tamales verdes y de mole

1. En la batidora, acrema la manteca durante cinco minutos. Incorpora la mitad de la harina y un poco del agua de la cocción del tomate.

2. Agrega el resto de la harina, el caldo de res, la sal y el polvo para hornear. Si es necesario, añade un poco de agua; la masa debe quedar suave y untable. Bate durante 10 minutos más. Prueba la masa, debe saber un poco más salada de lo normal.

3. Toma una hoja de maíz y coloca una cucharada de masa y otra con el relleno, ya sea el pollo con mole o la carne de cerdo en salsa verde.

4. Cierra los tamales doblando los lados hacia el centro y la punta hacia arriba.

5. Repite el procedimiento hasta terminar con la masa.

Tamales dulces

1. Acrema la manteca hasta que esté esponjosa.

2. Agrega el azúcar.

3. Incorpora la harina, el caldo de pollo, el agua de la cocción de tomate verde y el polvo para hornear. Después, añade el resto de la harina. Si es necesario, agrega un poco más de agua.

4. Agrega 3 gotas de colorante y mezcla bien. Prueba la masa, debe saber un poco más dulce de lo normal.

5. Toma una hoja de maíz y coloca una cucharada de masa en cada hoja.

6. Cierra los tamales doblando los lados hacia el centro y la punta hacia arriba.

7. Repite el procedimiento hasta terminar con la masa.

Cocción

1. Acomoda los tamales de pie en la olla exprés con su rejilla y agua al fondo. Tapa la olla.

2. Lleva a fuego medio y cuando la olla comience a sonar, coloca la válvula.

3.Cocina durante 30 minutos, apaga el fuego y deja enfriar.

Nota: Para saber si la masa está lista, toma una bolita y échala en un vaso con agua; debe flotar.

