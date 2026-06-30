La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría extenderse de manera anual hasta el final del mandato del presidente estadounidense Donald Trump, en 2028, un escenario que mantendría elevados los niveles de incertidumbre y tendría efectos sobre las decisiones de inversión y contratación en México, advirtió Banamex.

En un análisis especial, la institución financiera señaló que, en el mejor de los escenarios, la administración de Trump intentaría concluir el proceso de revisión del acuerdo comercial poco antes del relevo presidencial en Estados Unidos, con el objetivo de evitar que el tema quede en manos de su sucesor.

Banamex indicó que los agentes económicos ya han incorporado un entorno de mayor incertidumbre desde el inicio del segundo mandato de Trump, al que se suman factores de incertidumbre internos en México. Bajo este contexto, empresas e inversionistas han optado en algunos casos por reducir, posponer o cancelar proyectos de inversión.

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La institución consideró que un escenario de revisiones anuales del T-MEC es preferible a una eventual ruptura del acuerdo comercial; sin embargo, frente a una ratificación sin cambios, implicaría que la incertidumbre en el frente comercial se prolongue por un periodo más extenso.

El principal impacto se observaría en la inversión privada, un componente particularmente sensible a los episodios de incertidumbre. Banamex recordó que la formación bruta de capital fijo registró una caída anual de 6.3% el año pasado, aunque recientemente han comenzado a observarse señales de estabilización.

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No obstante, advirtió que la continuidad de las revisiones anuales del T-MEC representa riesgos a la baja para la recuperación de la inversión en los próximos años.

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Pese a este escenario, Banamex mantuvo sus previsiones de crecimiento económico de México en 1.3% para 2026 y de 1.8% para 2027, estimaciones que ya incorporan el supuesto de que el acuerdo comercial permanezca sujeto a revisiones anuales hasta 2028.

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En materia cambiaria, el banco consideró que los mercados han internalizado una parte importante de los riesgos asociados al T-MEC y a la incertidumbre comercial.

Señaló que, pese a factores que en el pasado habrían provocado una depreciación del peso, la moneda mexicana se ha mantenido apreciada debido al debilitamiento del dólar y al diferencial de tasas de interés de largo plazo respecto de otras economías.

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Además, destacó que hasta ahora no se han registrado episodios de elevada volatilidad cambiaria relacionados con la revisión del tratado.

Bajo este escenario, Banamex estimó que el tipo de cambio cerrará este año en 17.9 pesos por dólar y se ubicará en 18.3 unidades por dólar al cierre de 2027.

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