Para Violeta Isfel, no es raro que alguien la confunda con otra actriz. La intérprete mexicana reveló recientemente que, en más de una ocasión, le han dicho que tiene un parecido con la estrella de Hollywood Emma Stone, quien ha protagonizado películas como “La La Land” y “Cruella”.

La anécdota surgió durante una conversación para el canal de YouTube “La casa de Mora”, conducido por la periodista Mara Patricia Castañeda. En las redes sociales de Isfel circuló el clip en el que la conductora comenta que encuentra un parecido físico entre ambas actrices, por lo que la mexicana respondió con naturalidad:

“Sí. Emma Stone... nos confunden mucho. Lo que amo de Emma es que puede hacer un camaleón impresionante”.

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La actriz de “Atrévete a soñar” no dejó de expresar su admiración por Stone y habló de su interpretación en “Poor Things” (“Extrañas criaturas”). En especial, destacó la escena de desnudo que realizó y elogió su trabajo al asegurar que, en general, su trabajo como actriz le parece “brutal”.

Más adelante, durante la conversación, el tema volvió a surgir y la actriz añadió:

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“Algunos me dicen que le doy un aire, y yo: ‘¿Será?’. Nos parecemos un poquito”.

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Sin embargo, algunos usuarios criticaron las declaraciones de la actriz.

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“Sí, de hecho Emma Stone declaró hace poco que la confunden mucho con Violeta”, “Puedo entender que piense que se parecen, pero decir ‘nos confunden mucho’, como si a Emma la pararan para preguntarle si es Violeta”, “Ahora sí se la voló”, “Como dos gotas de agua”, “Idéntica”, fueron algunos de los comentarios.

Otros salieron en defensa de Violeta Isfel y señalaron que, aunque no consideran que sean idénticas, sí creen que la actriz mexicana tiene cierto parecido con Emma Stone.

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