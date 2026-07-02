El mexicano Isaac del Toro aseguró este jueves que cumplirá "un sueño" este sábado cuando tome la salida del Tour de Francia por primera vez, algo que hará para ayudar a su compañero esloveno Tadej Pogacar a lograr su quinta victoria en la ronda gala.

"Para mí, este año es importante. Trataré de aprender de los momentos críticos y de aportar lo que pueda para Tadej", dijo el ciclista del UAE.

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"Es un gran sueño saber que voy a estar en la salida del Tour y hacerlo en el mejor equipo del mundo, tratando de ayudar a Tadej. Me siento un privilegiado, me cuesta creer la persona en la que me estoy convirtiendo a lo largo de estos años y la verdad es que estoy muy feliz", dijo el mexicano.

"Estoy deseando de que empiece y voy a intentar darlo todo estas tres semanas", agregó.

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Del Toro señaló que se espera "una carrera muy dura" en la que "la táctica va a ser muy importante cada día". "Estoy emocionado de vivir el deporte de esta manera. Es lo que había esperando siempre, desde que empecé a andar en bicicleta. Estoy emocionado, algo nervioso", confesó.