La construcción de indicadores con perspectiva de género y la desagregación de datos son herramientas indispensables para visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres y diseñar políticas públicas capaces de transformar sus condiciones de vida, señalaron especialistas y funcionarias durante la apertura del taller “Avances en la Construcción de Indicadores de Género, Medio Ambiente y Cambio Climático y su Georreferenciación”.

El encuentro, organizado por El Colegio de México, el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género y ONU Mujeres México, reunió a especialistas para analizar el desarrollo de herramientas estadísticas que permitan identificar con mayor precisión los efectos diferenciados del cambio climático y las problemáticas ambientales sobre las mujeres.

Durante la inauguración, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, destacó que los avances en materia de estadísticas de género han sido resultado de décadas de trabajo de académicas y del movimiento feminista.

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“Hay que reconocer que el hecho de que tengamos una larga historia en cuanto a estadísticas de género, ha sido también producto del insistencialismo de las académicas, de las compañeras del movimiento amplio de mujeres, del movimiento feminista, que decíamos que lo que no se nombra y no se mide, no existe y eso que no existe, que no se mide, no se puede transformar”, afirmó.

La funcionaria señaló que la generación de información debe traducirse en beneficios concretos para las mujeres, especialmente para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad derivadas de múltiples factores sociales, económicos y territoriales.

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El taller contempla paneles de alto nivel, la revisión de indicadores nacionales desarrollados en países como Brasil, Chile y México, así como el análisis de metodologías de georreferenciación que permitan identificar con mayor precisión las brechas de género vinculadas con el medio ambiente y el cambio climático.

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Gómez Saracibar también destacó el convenio vigente entre la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para incorporar la perspectiva de género en la política ambiental del país.

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Asimismo, planteó la necesidad de analizar fenómenos como el acceso al agua, la degradación ambiental y los efectos del cambio climático desde una visión territorial, al señalar que los impactos son distintos según las características de cada región.

La Secretaría de las Mujeres indicó que el fortalecimiento de las herramientas estadísticas forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para impulsar la igualdad sustantiva y generar información que contribuya al diseño de políticas públicas orientadas al bienestar, la justicia y la reducción de las brechas que afectan a las mujeres.

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