La Ciudad de México pierde cada vez más bosque, humedales y zonas naturales por el crecimiento urbano descontrolado, la apertura ilegal de caminos y la expansión de asentamientos humanos en áreas protegidas, alertó la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Clemencia Santos Cerquera.

Durante la presentación del estudio “Análisis del impacto del suelo de conservación de la Ciudad de México por cambios de uso de suelo 2025”, elaborado por el Instituto de Geografía de la UNAM, la especialista advirtió que el deterioro ambiental en la capital sigue avanzando y podría agravarse si no se toman medidas urgentes.

El diagnóstico revela que entre 2015 y 2023 aumentó la pérdida de infiltración de agua y el escurrimiento superficial en alcaldías clave como Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregón e Iztapalapa.

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Calles de la CDMX. Foto: Axel Sánchez / EL UNIVERSAL

Entre los daños detectados están la pérdida de biodiversidad, reducción del almacenamiento de carbono, alteraciones en los flujos de agua subterránea y superficial, además de la proliferación de especies invasoras.

La investigadora subrayó que el suelo de conservación es fundamental para la regulación climática y el abastecimiento hídrico de la capital, pero enfrenta una presión creciente por la urbanización irregular y actividades agrícolas sin manejo sostenible.

“La tendencia va a seguir si no se actúa”, advirtió Santos Cerquera ante autoridades del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.

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Por su parte, la directora del Instituto de Geografía de la UNAM, María Teresa Sánchez Salazar, alertó que la situación refleja el crecimiento “desordenado y explosivo” de la zona metropolitana más grande del país y urgió a construir un nuevo ordenamiento territorial con datos actualizados.

El llamado ocurre en medio de una crisis ambiental que ya golpea a la capital con escasez de agua, temperaturas extremas y deterioro acelerado de sus áreas verdes.

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