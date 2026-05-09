Una vez más, Yucatán trae lo mejor de su estado a la Ciudad de México. Este viernes se inauguró la Semana de Yucatán en México 2026 en el Palacio de los Deportes, con una muestra de lo mejor de su cultura, gastronomía y tradiciones.

Este año, la muestra cuenta con la participación de más de 270 expositores de más de 20 municipios de la entidad.

Durante la inauguración, el gobernador Joaquín Díaz Mena dijo que este evento es la ventana más importante para mostrar lo mejor que tiene Yucatán y posicionar a la entidad como un destino estratégico para hacer negocios y como un referente.

También destacó que de entre los 270 expositores que participan, 60% son mujeres líderes de pequeñas y medianas empresas, lo que resalta el liderazgo que ejercen las mujeres yucatecas en el desarrollo del estado.

Recordó que “ser maya no es un recuerdo del pasado, sino una cultura viva del presente, con la mirada puesta en el futuro y con orgullo de sus raíces. El Renacimiento Maya es construir un Yucatán donde nadie se sienta menos y nadie se quede atrás”.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo federal, Nathalie Desplas Puel, que asistió en representación de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que este encuentro representa mucho más que una feria cultural y gastronómica, al consolidarse como “un puente de identidad” que acerca la riqueza histórica, turística y cultural de Yucatán a miles de visitantes.

En la inauguración del evento se contó con la participación de la Orquesta Típica Yukalpetén.

La Semana de Yucatán en México 2026 en el Palacio de los Deportes tiene lugar del 8 al 17 de mayo.

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