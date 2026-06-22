Ciencia y Salud | 22-06-26 | 18:50 | Actualizada | 22-06-26 | 18:50 |

Los trabajos periodísticos en materia de salud física y mental fueron galardonados en la tercera edición del .

El reconocimiento, otorgado por Opinión 51 y Merck en colaboración con el jurado: TV UNAM, El Economista, y Síntesis TV, dieron a conocer a las y los ganadores de las distintas categorías.

Esto con el objetivo de distinguir la labor periodística que contribuye a "informar, sensibilizar y generar una mayor comprensión sobre los temas de salud que impactan la vida de millones de personas en México."

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Dentro de esta categoría se encuentran:

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  • Reconoció el trabajo colaborativo: "La receta del dragón", realizado por Aleida Rueda, Luis Fernando Vargas, Camila Segura, Andrés Azpiri, Rémy Lozano y Ana Turian, y publicado en Radio Ambulante.
  • La mención honorífica fue para Maricarmen Climent, por el episodio "Prohibido embarazarse", de Pan Pal Susto Podcast.

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Los organizadores informaron, a través de un comunicado, que la edición de este año destacó por la calidad de los trabajos recibidos, enfocados en algunos de los principales retos, avances y problemáticas del sector salud durante los últimos dos años.

Además, señalaron que el alto nivel de las postulaciones llevó al jurado a otorgar menciones honoríficas en varias categorías, como una forma de reconocer la calidad e impacto de los proyectos presentados.

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El Premio Nacional de Periodismo en Salud pretende incentivar la producción de contenidos periodísticos que contribuyan a la difusión de información relevante para la salud pública y al fortalecimiento de una ciudadanía mejor informada.

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