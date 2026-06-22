Los trabajos periodísticos en materia de salud física y mental fueron galardonados en la tercera edición del Premio Nacional de Periodismo en Salud 2026.

El reconocimiento, otorgado por Opinión 51 y Merck en colaboración con el jurado: TV UNAM, El Economista, EL UNIVERSAL y Síntesis TV, dieron a conocer a las y los ganadores de las distintas categorías.

Esto con el objetivo de distinguir la labor periodística que contribuye a "informar, sensibilizar y generar una mayor comprensión sobre los temas de salud que impactan la vida de millones de personas en México."

Contenido Escrito

Dentro de esta categoría se encuentran:

Inés Gutiérrez Jaber , por el trabajo: " Durante décadas ignoramos la menstruación; ahora sabemos que cambia el cerebro ", publicado en TecScience.

, por el trabajo: " ", publicado en TecScience. Mientras que la mención honorífica fue para Claudia Patricia Villalobos Monroy, por el reportaje: "Sustitutos de piel para tratamiento de pie diabético y quemaduras", publicado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Contenido en Video

Andrés A. Solís Álvarez , por " Seguridad bajo estrés. Policías, militares y atención psicológica ", difundido en Meganoticias.

, por " ", difundido en Meganoticias. La mención honorífica de la categoría fue para Arturo Ramírez Hernández, por "Así es la realidad de los médicos residentes en México", publicado en Siete24Mx.

Contenido en Audio

Reconoció el trabajo colaborativo: " La receta del dragón ", realizado por Aleida Rueda , Luis Fernando Vargas , Camila Segura , Andrés Azpiri , Rémy Lozano y Ana Turian , y publicado en Radio Ambulante .

", realizado por , , , , y , y publicado en . La mención honorífica fue para Maricarmen Climent, por el episodio "Prohibido embarazarse", de Pan Pal Susto Podcast.

Contenido en Redes Sociales

Jimena Férez Vidal, con el trabajo "Por qué no probar alcohol en etapa adolescente", difundido en Madrehadisima.

Categoría Universitaria

Ximena Guadalupe Guerrero Medina, por la pieza "Detección temprana del VPH: un biosensor que busca salvar vidas en México", publicada en TV UNAM.

Los organizadores informaron, a través de un comunicado, que la edición de este año destacó por la calidad de los trabajos recibidos, enfocados en algunos de los principales retos, avances y problemáticas del sector salud durante los últimos dos años.

Además, señalaron que el alto nivel de las postulaciones llevó al jurado a otorgar menciones honoríficas en varias categorías, como una forma de reconocer la calidad e impacto de los proyectos presentados.

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El Premio Nacional de Periodismo en Salud pretende incentivar la producción de contenidos periodísticos que contribuyan a la difusión de información relevante para la salud pública y al fortalecimiento de una ciudadanía mejor informada.

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