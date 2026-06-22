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Los trabajos periodísticos en materia de salud física y mental fueron galardonados en la tercera edición del Premio Nacional de Periodismo en Salud 2026.
El reconocimiento, otorgado por Opinión 51 y Merck en colaboración con el jurado: TV UNAM, El Economista, EL UNIVERSAL y Síntesis TV, dieron a conocer a las y los ganadores de las distintas categorías.
Esto con el objetivo de distinguir la labor periodística que contribuye a "informar, sensibilizar y generar una mayor comprensión sobre los temas de salud que impactan la vida de millones de personas en México."
Contenido Escrito
Dentro de esta categoría se encuentran:
- Inés Gutiérrez Jaber, por el trabajo: "Durante décadas ignoramos la menstruación; ahora sabemos que cambia el cerebro", publicado en TecScience.
- Mientras que la mención honorífica fue para Claudia Patricia Villalobos Monroy, por el reportaje: "Sustitutos de piel para tratamiento de pie diabético y quemaduras", publicado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Contenido en Video
- Andrés A. Solís Álvarez, por "Seguridad bajo estrés. Policías, militares y atención psicológica", difundido en Meganoticias.
- La mención honorífica de la categoría fue para Arturo Ramírez Hernández, por "Así es la realidad de los médicos residentes en México", publicado en Siete24Mx.
Contenido en Audio
- Reconoció el trabajo colaborativo: "La receta del dragón", realizado por Aleida Rueda, Luis Fernando Vargas, Camila Segura, Andrés Azpiri, Rémy Lozano y Ana Turian, y publicado en Radio Ambulante.
- La mención honorífica fue para Maricarmen Climent, por el episodio "Prohibido embarazarse", de Pan Pal Susto Podcast.
Contenido en Redes Sociales
- Jimena Férez Vidal, con el trabajo "Por qué no probar alcohol en etapa adolescente", difundido en Madrehadisima.
Categoría Universitaria
- Ximena Guadalupe Guerrero Medina, por la pieza "Detección temprana del VPH: un biosensor que busca salvar vidas en México", publicada en TV UNAM.
Los organizadores informaron, a través de un comunicado, que la edición de este año destacó por la calidad de los trabajos recibidos, enfocados en algunos de los principales retos, avances y problemáticas del sector salud durante los últimos dos años.
Además, señalaron que el alto nivel de las postulaciones llevó al jurado a otorgar menciones honoríficas en varias categorías, como una forma de reconocer la calidad e impacto de los proyectos presentados.
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El Premio Nacional de Periodismo en Salud pretende incentivar la producción de contenidos periodísticos que contribuyan a la difusión de información relevante para la salud pública y al fortalecimiento de una ciudadanía mejor informada.
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