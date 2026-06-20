Los ataques israelíes en Gaza mataron el sábado al menos a seis personas, incluidas dos niñas y un camarógrafo de la cadena Al Jazeera, según las autoridades de salud palestinas.

Pese al alto el fuego alcanzado en octubre entre Israel y el grupo insurgente Hamás, el sitiado enclave palestino ha registrado ataques israelíes casi a diario en los que han fallecido más de mil palestinos, indicó el Ministerio de Salud gazatí.

El primer ataque del sábado impactó un apartamento en Ciudad de Gaza alrededor de las 2:00 de la mañana, explicó el Ministerio. En el lugar del ataque, un reportero de The Associated Press vio escombros dispersos y trozos de concreto manchados de sangre.

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Los cadáveres de las dos hermanas, Zina, de 4 años, y Lana, de 14, fueron llevados a la morgue del Hospital Shifa, donde yacían en bolsas blancas del centro, rodeadas de familiares.

Un campamento de refugiados en Gaza quedó reducido a escombros tras nuevos ataques israelíes registrados pese al alto el fuego vigente desde octubre (20/06/2026). Foto: AFP

“Estaba sentado en casa. El cohete nos cayó encima sin previo aviso”, declaró su primo, Mohammad Safadi, que tenía una herida en la frente. Dijo que su esposa también resultó herida.

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“Este alto el fuego del que hablan la ocupación y el equipo negociador… ¿de verdad es un alto el fuego? Somos civiles. Yo nunca empuñé un arma”, añadió Safadi.

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El ejército israelí aseveró que estaba investigando lo ocurrido.

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Muere camarógrafo de Al Jazeera durante nuevos ataques en Gaza

El primer ataque golpeó una casa en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, sin previo aviso, matando a tres personas, incluido el camarógrafo de Al Jazeera Ahmed Wishah, según el Hospital Al-Aqsa. Al Jazeera confirmó la muerte de Wishah.

Palestinos circulan en bicicleta entre los restos de edificios destruidos por ataques en Ciudad de Gaza, mientras continúan las labores entre los escombros (20/06/2026). Foto: AFP

El hermano de Wishah, Mohamed, que era corresponsal de Al Jazeera, murió en un ataque israelí en abril.

Otro ataque registrado el sábado tuvo como objetivo a un grupo de personas en el extenso campamento de tiendas de Muwasi, en el sur de Gaza, matando a una persona e hiriendo a otras ocho, según el Hospital Nasser, adonde fueron trasladadas las víctimas.

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Un tercer ataque en Ciudad de Gaza tuvo como objetivo a un grupo de personas e hirió al menos a cuatro, según el Hospital Shifa.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios sobre los ataques.

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Israel defiende sus operaciones

Israel sostiene que sus operaciones se dirigen contra Hamás y otros milicianos que representan una amenaza. Cinco soldados israelíes han muerto desde la tregua.

Escombros y restos de concreto quedaron esparcidos tras un ataque israelí contra una vivienda en Ciudad de Gaza durante la madrugada del sábado (20/06/2026). Foto: AFP

La guerra estalló cuando insurgentes encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel, mataron a mil 200 personas y tomaron a 251 como rehenes el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, la ofensiva militar israelí en la Franja ha matado a 73 mil 18 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, reportó el Ministerio de Salud gazatí.

El Ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que, por lo general, son considerados fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. Su conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostiene que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad del total de decesos.

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gs