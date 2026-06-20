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Lima.- El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez, que está próximo a perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, anunció que solicitará la anulación de la votación de los peruanos en el extranjero, lo que le daría el triunfo a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.
En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Sánchez anticipó este recurso después de que las autoridades electorales rechazaran un primer recurso para anular los votos de más de mil 700 mesas de la elección del pasado 7 de junio.
Con el escrutinio al 99.64%, Fujimori tiene el 50.11% de los votos válidos frente al 49.88% de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 41.633 votos, pero los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50.11 % de los sufragios válidos con 39.614 más que Fujimori, que registra el 49.89%.
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mcc
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