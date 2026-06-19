La asociación civil Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (RedMPC) convoca a estudiantes, comunicadores y periodistas a la cuarta edición del Premio Nacional de Periodismo Científico, el cual reconoce la labor periodística "de excelencia" que contribuya a la comprensión de la ciencia, la innovación, del medio ambiente, la salud y la tecnología.

De acuerdo con dicha convocatoria, publicada en su página de internet, podrán aplicar estudiantes de comunicación o periodismo, reporteros mexicanos y extranjeros con residencia en México y medios de comunicación independientes, privados o públicos.

Estos podrán concursar en tres categorías:

Texto periodístico : Crónicas, reportajes o perfiles publicados en medios impresos o digitales de comunicación

: Crónicas, reportajes o perfiles publicados en medios impresos o digitales de comunicación Audio y podcast : Producciones radiofónicas o podcast acerca de temas científicos o tecnológicos

: Producciones radiofónicas o podcast acerca de temas científicos o tecnológicos Video y multimedia: Cápsulas informativas, coberturas, documentales o proyectos transmedia

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Los trabajos podrán abordar uno o más de las próximas temáticas:

Biodiversidad

Cambio climático

Ciencias naturales

Ciencias sociales

Energía

Innovación

Inteligencia artificial (IA)

Medio ambiente

Salud

Sustentabilidad

Tecnología

Entre otros

Características de los trabajos

Dichos trabajos de periodismo de ciencia deberán contar con las próximas características:

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Escritos en español (En caso de haberse escrito en otro idioma agregar traducción)

Publicados entre el 22 de septiembre de 2025 al 10 de agosto de 2026

Cada competidor deberá registrar un trabajo por categoría

Si es digital, las direcciones electrónicas deberán continuar habilitadas a lo largo de la evaluación

En caso de haber empleado inteligencia artificial, especificar qué uso se le dio

Registro de concursantes

El registro, cuya fecha límite es el próximo 10 de agosto de las 23:59 horas, a esta competición es gratis y a través del sitio web de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. La misma incluye:

Nombre completo del concursante

Semblanza (De 300 palabras)

Datos de contacto (Número de teléfono y dirección de correo electrónico)

Categoría en la cual aplica

Archivo o enlace del trabajo

Carta de autoría y aceptación de las bases (Formato libre)

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Criterios de evaluación

Algunos de los aspectos que evaluarán los integrantes del jurado, periodistas científicos de prestigio, son:

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Originalidad y creatividad

Importancia social

Diversidad de fuentes de información

Rigor periodístico-científico

Tratamiento de la información

Claridad

Calidad técnica (En el caso de Audio y podcast y Video y multimedia)

Premios

Al acabar la etapa de evaluación y cuando los resultados sean anunciados el siguiente 30 de septiembre, los ganadores de cada categoría recibirán una constancia, una estatuilla, 15 mil pesos y reconocimiento público en una ceremonia oficial.

Además, el jurado podrá elegir menciones honoríficas en cada categoría. La ceremonia de premiación se celebrará en el marco del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico 2026, en el Centro Cultural España en México, localizado en la Ciudad de México, el 7 de noviembre.

"El periodismo científico es una herramienta fundamental para combatir la desinformación y promover una ciudadanía mejor informada", comentó Joatam de Basabe, coordinador general de la edición 2026.

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dft/bmc