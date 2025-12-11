Banco Azteca y Elektra, entre los 333 Íconos de México reconocidos por Mundo Ejecutivo

Grupo Mundo Ejecutivo reconoció a Banco Azteca y Elektra como parte de los 333 Íconos de México, una distinción que celebra a las empresas y organizaciones que han impulsado el crecimiento económico, el desarrollo social y la competitividad del país.

El reconocimiento forma parte de la 11ª Cumbre de las 1000 Empresas Más Importantes de México, donde líderes empresariales, ejecutivos y representantes institucionales se reunieron para destacar a las compañías que han demostrado un compromiso sobresaliente con la transformación y el fortalecimiento del mercado nacional.

De acuerdo con Mundo Ejecutivo, los Íconos de México representan a las marcas que han mantenido una presencia relevante, impacto sostenido y resultados consistentes dentro del panorama empresarial del país. La iniciativa reconoce su capacidad para innovar, adaptarse y generar valor en un entorno económico en constante cambio.

Banco Azteca y Elektra recibieron la distinción por su posicionamiento dentro de los sectores financiero y comercial, respectivamente, así como por su alcance nacional y su papel en la inclusión financiera, la innovación en servicios y la expansión de modelos de negocio accesibles para millones de usuarios.

Foto: cortesía

Al respecto de estos reconocimientos, José Alberto Torres, director de Relaciones Públicas de Grupo Elektra, comentó: “Estas distinciones no son solo para las empresas, son para cada persona que integra Elektra y Banco Azteca, para quienes han creído en nosotros y para quienes día a día nos impulsan a ser mejores. Nos compromete a seguir desarrollando soluciones que transformen vidas y a continuar innovando con un enfoque humano y cercano”.

La Cumbre de las 1000 Empresas Más Importantes de México es uno de los encuentros empresariales de mayor tradición en el país. En su onceava edición, el foro reunió a compañías de sectores como energía, telecomunicaciones, retail, banca, infraestructura, tecnología y servicios.

El reconocimiento de los 333 Íconos de México se entrega a empresas que han mostrado liderazgo sostenido y contribuciones que impactan directamente en el desarrollo económico del país.

Foto: cortesía

“El que Banco Azteca reciba un reconocimiento como este, por ser un motor de transformación social y puente hacia un futuro de mayores oportunidades, es un gran aliciente. Para nosotros ofrecer soluciones prácticas y accesibles es un modelo de negocio fundamentado en que la clase media dinámica sabe y quiere aprovechar la banca para mejorar su vida y su entorno”, concluyó Ayax Carranza, Director General de Comunicación Institucional de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros.

