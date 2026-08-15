Disney anunció este viernes una mini serie de acción real de "Oswald, el Conejo Afortunado" ('Oswald the Lucky Rabbit'), el personaje más antiguo de la franquicia que inspiró al mítico ratón Mickey Mouse representativo del coloso del entretenimiento.

Escrita y dirigida por Jon Favreau, el proyecto constará de tres capítulos que se estrenarán en la plataforma Disney+ el próximo febrero.

Fabra destacó durante la presentación de esta nueva apuesta de la franquicia, realizada durante la convención D23 que se celebra este fin de semana en la ciudad de Anaheim (California), que el personaje fue dibujado a mano para luego pasarlo a animación, un trabajo con el que pretendieron recuperar la esencia del conejo Oswald.

Lee también "Frozen 3" revive la magia de Arendelle: Elsa, Anna y Olaf regresan 13 años después de la primera película

El anuncio se produjo en el marco de la D23, la convención más grande de Disney que se celebra este fin de semana en la ciudad de Anaheim, en California y en el que se anuncia la hoja de ruta de los próximos años, tanto en cartelera como en parques y cruceros.

Disney también reveló las primeras imágenes del nuevo Oswald en un vídeo en el que pasea por los estudios centrales del coloso del entretenimiento, en la ciudad de californiana de Burbank.

[Publicidad]

Lee también “Zootopia 3” llegará a los cines: Disney confirma una nueva aventura de Judy y Nick