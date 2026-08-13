Julie Andrews no volverá a gobernar Genovia. La actriz confirmó que no retomará el papel de la reina Clarisse Renaldi en "El diario de la princesa 3", una ausencia importante para una franquicia que prepara su regreso más de dos décadas después de su última película.

Mientras Anne Hathaway volverá como Mia Thermopolis, la ganadora del Oscar decidió quedar fuera pues, explicó, se encuentra ahora en otra de vida y que prefiere concentrarse en trabajos alejados de las cámaras.

“Ya dejé todo eso atrás. No estoy completamente retirada, pero hago un tipo de trabajo diferente: libros, muchas grabaciones de pódcast y doblaje. No creo que deba formar parte de ella (la película)”, explicó en una entrevista con "The Hollywood Reporter".

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La protagonista de "Mary Poppins" interpretó a la reina de Genovia en las dos primeras partes. Además de ser la abuela de Mia, su personaje debía enseñarle a la adolescente las reglas necesarias para asumir su lugar dentro de la familia real.

Su regreso a la nueva cinta había sido una de las principales incógnitas, aunque la propia actriz llevaba años poniendo en duda esa posibilidad.

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En 2022 advirtió que por el tiempo que había pasado ya era complicado volver a reunir a los personajes, y recientemente se bajó del proyecto de manera definitiva.

“Fue muy, muy difícil decir que no, pero lo hice porque sentí que tuve un viaje maravilloso y que esta película podría florecer muy bien sin necesitar a la abuela a mi edad”, explicó a InStyle.

Su decisión, aclaró, tampoco significa que haya perdido interés en la franquicia. Andrews aseguró que tiene curiosidad por descubrir hacia dónde llevarán la historia Hathaway, la escritora Meg Cabot y el resto del equipo.

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La protagonista de "El diablo viste a la moda" confirmó oficialmente el regreso de la historia en 2024, cuando Disney avanzó con el proyecto y Adele Lim quedó al frente de la dirección. Sin embargo, el regreso a Genovia todavía tendrá que esperar.

La actriz de 47 años reveló que la producción se encuentra en pausa por su embarazo. Al mismo tiempo, el equipo creativo decidió replantear el guion después de encontrar una nueva dirección para la historia.

La cinta, en su estreno, recaudó alrededor de 165 millones de dólares en todo el mundo y convirtió a Anne Hathaway, entonces al inicio de su carrera, en una figura reconocida internacionalmente.

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Tres años después llegó "El diario de la princesa 2", nuevamente con Hathaway y Andrews, además de incorporar a Chris Pine como Nicholas Devereaux. La secuela obtuvo alrededor de 134 millones de dólares en la taquilla mundial.

"El diario de la princesa 3" todavía no tiene fecha de estreno confirmada.

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