Filadelfia.— Paraguay y Francia se enfrentan por un puesto en los cuartos de final, en el que el muro defensivo de la Albirroja tratará de resistir a la potencia ofensiva de Les Bleus, como lo hizo en dieciseisavos contra Alemania.

La Albirroja frustró un Francia-Alemania que parecía destinado a los octavos al imponerse a los germanos en penaltis, en los que el guardameta paraguayo Orlando Gill se erigió como héroe guaraní al contener dos lanzamientos.

Los paraguayos tienen en Filadelfia una nueva cita con sus demonios. Si contra Alemania pudieron vengarse de su dolorosa eliminación en los octavos del Mundial de 2002, frente a Francia vuelven a un escenario similar al de 1998.

Francia y Paraguay se enfrentaron en los octavos cuando los galos eran anfitriones y terminarían conquistando su primer título.

La eliminatoria se marchó a la prórroga sin goles y, cuando los paraguayos ya veían cerca la tanda de penaltis, Laurent Blanc los mandó a casa en el 114’ con un gol de oro. Un desenlace tan o más cruel como el de Oliver Neuville en el 88’, cuatro años después.

Francia cuenta con Kylian Mbappé, máximo goleador histórico de la selección francesa y a un gol de Lionel Messi en el pulso por ser el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

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El “10” de Francia suma seis goles —con tres dobletes— de los 13 marcados por la selección de Didier Deschamps, que todavía no ha bajado de los tres tantos por partido y promedia 3.33.

Con un excelso Michael Olise en la media punta y Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Désiré Doué en las bandas, Les Bleus lucen imparables.

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