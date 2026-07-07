Suiza y Colombia se encargan de cerrar la fase de octavos de final del Mundial 2026, así como de definir los cruces de los cuartos de final del torneo que arrancan el jueves de esta semana.

Los suizos llegan a este encuentro después de una gran victoria sobre Argelia de 2-0, donde Embolo y Ndoye fueron los encargados de anotar los tantos que clasificaron a su selección a la siguiente instancia del torneo de la FIFA.

El cuadro europeo busca llegar a los cuartos de final por segunda vez en su historia, la primera fue en 1954, cuando ellos fueron anfitriones de aquella Copa del Mundo.

Lee también Memes se burlan de Estados Unidos y Trump al caer vs Bélgica

Jhon Arias, de Colombia, celebra su anotación ante Ghana en su duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026. FOTO: AFP

Colombia sufrió para meterse a la ronda de los octavos de final. Los sudamericanos enfrentaron a Ghana y con gol de Jhon Arias al minuto 14 fue suficiente para avanzar de fase, pero no estuvo exento de sufrimiento.

Lee también Bélgica elimina a Estados Unidos y se instala entre los ocho mejores del Mundial

[Publicidad]

Así como los suizos, los cafeteros van por su segunda participación en cuartos de final. La primera la lograron en el Mundial de Brasil 2014, donde James Rodríguez fue la gran figura del combinado colombiano y que hoy buscará hacer lo mismo.

Dónde ver EN VIVO Suiza vs Colombia en el Mundial 2026