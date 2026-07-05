Más de 10 explosiones retumbaron la mañana del lunes en la capital ucraniana de Kiev tras una alerta de misiles balísticos, según un periodista de la AFP en el sitio.

Entre tanto, la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea anexada por Rusia, quedó sin electricidad tras un ataque ucraniano contra la infraestructura energética local, indicó el gobernador designado por Moscú, Mijáil Razvozhayev.

"El enemigo ataca con misiles balísticos", publicó en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkatchenko.

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El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, indicó que las defensas aéreas se activaron para responder a los ataques y llamó a la población a permanecer en refugios.

Por su parte, el gobernador de Crimea anunció en Telegram que "tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol, nuestra ciudad quedó temporalmente sin electricidad".

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Combates en Kostantínovka

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este domingo que continúan los combates en la localidad de Kostantínovka, una posición clave del frente oriental que Rusia afirma haber tomado.

"Los combates también continúan en Kostantínovka", dijo Zelensky después de que el viernes el presidente ruso, Vladimir Putin, agradeciera a sus tropas por haber tomado esta localidad en la región ucraniana de Donetsk.

Kostantínovka tenía cerca de 78 mil habitantes antes de la invasión rusa de 2022.

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Para los rusos, Kostantínovka es una posición clave para tomar las ciudades ucranianas de Kramatorsk y Sloviansk, que son un objetivo prioritario para el Kremlin en la zona oriental del Donbás.

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Ucrania negó el sábado que la localidad estuviera bajo control de los rusos; aunque reconoció que grupos de combatientes de Moscú lograron infiltrarse dentro de Kostantínovka, insistió en que los combates continuaban.

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Rusia lanza con frecuencia oleadas de misiles y drones contra las ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión del país vecino en 2022.

El conflicto entre Ucrania y Rusia es el más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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