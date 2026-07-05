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En el filtro de la Glorieta del Ahuehuete, personal de Seguridad cerró y reabrió el acceso hacia el Ángel de la Independencia en varias ocasiones. Cerca de las 16:10 horas, autoridades cerraron el acceso a los aficionados.
En el punto, personal de la administración capitalina hizo un cinturón humano para evitar el ingreso de más personas, además de las vallas que se colocaron en esta zona. Sin embargo, minutos después se reabrir el acceso a cientos de aficionados que ingresaron, algunos corriendo, en una marea humana.
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Aunque cerca de las 16:30 horas se informó que el Ángel de la Independencia ya estaba lleno, en este punto continuó ingresando la población hasta pasadas las 18:00 horas. Durante ese tiempo, en varias ocasiones el personal cerraba y reabría el acceso.
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dmrr/bmc
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