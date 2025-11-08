El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, llegó el sábado a Estados Unidos en visita oficial, informó la agencia de noticias oficial Siria un día después de que Washington lo retirara de una lista negra de terroristas.
Al-Sharaa, que lideró una coalición de islamistas que derrocó el año pasado a Bashar al-Assad tras décadas en el poder, se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump.
