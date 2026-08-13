Seattle Sounders y Chivas se enfrentarán en un duelo clave dentro de la Leagues Cup, un torneo que ha dejado resultados contrastantes para los clubes mexicanos y estadounidenses. El conjunto de Seattle intentará hacer valer su condición de local en el cierre de la fase de grupos.

Para Guadalajara, el compromiso representa una prueba exigente ante uno de los equipos más sólidos de la MLS en los últimos años. Chivas buscará aprovechar el talento de su plantel y mostrar una versión más consistente.

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Por su parte, Seattle Sounders intentará imponer condiciones desde los primeros minutos con una propuesta dinámica y aprovechando el conocimiento de su entorno. Con ambos equipos conscientes de la importancia se espera un juego de mucha exigencia.

LAS MEJORES ACCIONES DEL JUEGO





ASÍ LA ANOTACIÓN DE LUIS REY

¡Gol de las @Chivas! ⚽🐐 Luis Gabriel Rey lo buscó y lo encontró para empatar el partido en Seattle



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Universal Deportes 10:05 PM GOOOOOL DE CHIVAS La escuadra mexicana empata el partido al minuto 60

Universal Deportes 09:52 PM EL SEGUNDO TIEMPO INICIA Ya se juega el complemento entre Seattle y Chivas





Universal Deportes 09:36 PM FIN DEL PRIMER TIEMPO Tras 45 minutos, Chivas cae (1-0) ante Seattle

Universal Deportes 09:34 PM EL EQUIPO DE LA MLS CIERRA EL JUEGO Seattle tiene el balón y no deja al equipo mexicano brillar al 40

Universal Deportes 09:33 PM POCAS EMOCIONES Guadalajara busca el arco rival, pero no puede hacer daño al minuto 30

Universal Deportes 09:11 PM MALAS NOTICIAS PARA CHIVAS Lesión de 'Cotorro' González al minuto 23

Así fue el gol de Seattle

Gallatin Sandnes puts it away and @SoundersFC take the lead against Chivas de Guadalajara!



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FOTO: ESPECIAL - El 11 de Chivas para el juego de la Leagues Cup

Universal Deportes 08:57 PM GOOOOOOL CONTRA CHIVAS El equipo de Guadalajara se ponen abajo en el marcador a los 12 minutos

Universal Deportes 08:54 PM Comienza el partido Ya se juega el partido entre ambos equipos

Universal Deportes 08:36 PM YA EN LA CANCHA Ya salen los 22 jugadores al terreno de juego

