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Seattle Sounders y Chivas se enfrentarán en un duelo clave dentro de la Leagues Cup, un torneo que ha dejado resultados contrastantes para los clubes mexicanos y estadounidenses. El conjunto de Seattle intentará hacer valer su condición de local en el cierre de la fase de grupos.
Para Guadalajara, el compromiso representa una prueba exigente ante uno de los equipos más sólidos de la MLS en los últimos años. Chivas buscará aprovechar el talento de su plantel y mostrar una versión más consistente.
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Por su parte, Seattle Sounders intentará imponer condiciones desde los primeros minutos con una propuesta dinámica y aprovechando el conocimiento de su entorno. Con ambos equipos conscientes de la importancia se espera un juego de mucha exigencia.
LAS MEJORES ACCIONES DEL JUEGO
ASÍ LA ANOTACIÓN DE LUIS REY
Universal Deportes 10:05 PM
GOOOOOL DE CHIVAS
La escuadra mexicana empata el partido al minuto 60
Universal Deportes 09:52 PM
EL SEGUNDO TIEMPO INICIA
Ya se juega el complemento entre Seattle y Chivas
Universal Deportes 09:36 PM
FIN DEL PRIMER TIEMPO
Tras 45 minutos, Chivas cae (1-0) ante Seattle
Universal Deportes 09:34 PM
EL EQUIPO DE LA MLS CIERRA EL JUEGO
Seattle tiene el balón y no deja al equipo mexicano brillar al 40
Universal Deportes 09:33 PM
POCAS EMOCIONES
Guadalajara busca el arco rival, pero no puede hacer daño al minuto 30
Universal Deportes 09:11 PM
MALAS NOTICIAS PARA CHIVAS
Lesión de 'Cotorro' González al minuto 23
Así fue el gol de Seattle
Universal Deportes 08:57 PM
GOOOOOOL CONTRA CHIVAS
El equipo de Guadalajara se ponen abajo en el marcador a los 12 minutos
Universal Deportes 08:54 PM
Comienza el partido
Ya se juega el partido entre ambos equipos
Universal Deportes 08:36 PM
YA EN LA CANCHA
Ya salen los 22 jugadores al terreno de juego
Universal Deportes 08:25 PM
YA NO JUEGAN NADA
Ambos equipos ya eliminados del torneo, se miden para sacar una victoria por la honra
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