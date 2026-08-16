A dos semanas del inicio del ciclo escolar 2026-2027, las familias de casi 10 millones de estudiantes de primaria pública ya pueden utilizar la Beca Rita Cetina para adquirir útiles y uniformes escolares, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, al recorrer la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026.

Acompañado por el procurador federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, el titular de la SEP destacó que en las 55 ferias organizadas por la Profeco en todo el país también se realiza la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, para que madres, padres y tutores aprovechen este apoyo económico para preparar el regreso a clases previsto para el próximo 31 de agosto.

Durante el recorrido por la Feria de Regreso a Clases instalada en Expo Reforma, en la Ciudad de México, Delgado señaló que este programa beneficiará a cerca de 10 millones de niñas y niños de escuelas primarias públicas mediante apoyos destinados a la compra de uniformes y materiales escolares.

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Indicó que las familias cuentan con diversas alternativas para ejercer el recurso, ya sea en las ferias organizadas por la Profeco o en centros comerciales y tiendas de autoservicio donde se comercialicen los artículos necesarios para el nuevo ciclo escolar.

“El objetivo es que nadie se quede sin estudiar por falta de útiles y uniformes”, afirmó.

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Señaló que la entrega de la Beca Rita Cetina forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la permanencia escolar y reducir los gastos que enfrentan las familias durante el regreso a clases.

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Asimismo, destacó la colaboración de la Procuraduría Federal del Consumidor para reunir a fabricantes y proveedores de útiles escolares, uniformes, tenis y calzado, con el fin de ofrecer precios accesibles y facilitar las compras de las familias mexicanas.

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“La educación es un derecho, no un privilegio; buscamos una educación con equidad e igualdad de oportunidades para todas y todos”, expresó.

La Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 ofrece descuentos y promociones en útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado y otros artículos requeridos para el inicio del ciclo escolar.

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Además, brinda servicios gratuitos como cortes de cabello, expedición de certificados médicos y actividades educativas para estudiantes y sus familias.

Las autoridades federales llamaron a las familias a aprovechar las 55 ferias distribuidas en el país para comparar precios, adquirir productos escolares y, en su caso, recibir la tarjeta de la Beca Rita Cetina antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027.

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