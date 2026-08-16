Un juez vinculó a proceso a Justo Aurelio Rivera Parrazales por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.

También impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada, así como cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

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Esto luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba suficientes ante la autoridad judicial.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Rivera Parrazales en flagrancia, durante la ejecución de un cateo en un inmueble en la colonia San Ramón Norte, en Mérida, Yucatán. En esta acción se aseguró narcótico.

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