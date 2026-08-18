Un hombre de entre 30 y 35 años resultó lesionado por disparos de arma de fuego mientras circulaba a bordo de una motoneta en calles de la alcaldía Iztapalapa.

La agresión ocurrió en Sur 109, cerca de Anastacio G. Sarabia, en la colonia Héroes de Churubusco, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones y observaron al hombre tendido sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores habrían escapado a bordo de una motocicleta. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y no se cuenta con mayores características de los responsables.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio, mientras unidades médicas del CRUM, ERUM y personal de Protección Civil se dirigían al lugar.

Sin embargo, a la llegada de los servicios de emergencia, se informó que el lesionado había sido trasladado por sus propios medios a un hospital cercano para recibir atención médica.

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Con apoyo de los centros de monitoreo C5 y C2, las autoridades implementaron un cerco de vigilancia para tratar de localizar a los probables responsables.

Las investigaciones continúan para esclarecer el ataque y determinar las circunstancias en que ocurrió.

LL