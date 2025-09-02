Más Información

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Sheinbaum pide a gobernadores "aterrizar" estrategia de seguridad; busca fortalecer inteligencia

Sheinbaum pide a gobernadores "aterrizar" estrategia de seguridad; busca fortalecer inteligencia

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Después de dos años, Tribunal Electoral logra integración total con 7 magistrados; sesión solemne incluye a Hugo Aguilar

Después de dos años, Tribunal Electoral logra integración total con 7 magistrados; sesión solemne incluye a Hugo Aguilar

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

La exdiputada morenista María Clemente García se lanzó contra Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación, difusión y propaganda de , luego de que esta última hablara sobre el beneficio de incorporar a los trabajadores de plataformas digitales al .

Por medio de una publicación en redes sociales, la exdiputada trans en San Lázaro dijo que actualmente ella como trabajadora de Uber, no se le están dando y al contrario, se le cobra el seguro social para que "Morena recaude impuestos".

"Ni siquiera sabes de lo que hablas @SoyCamMartinez actualmente yo trabajo como conductora de Uber, para empezar no nos están 'dando derechos' NOS ESTÁN COBRANDO el seguro social (...) Esta no es ni de broma la reforma que necesitaba, ni las que se les pidió!!! Es la que @PartidoMorenaMx quiso para recaudar más impuestos para gastárselos", escribió.

Lee también

Exdiputada trans de Morena María Clemente García. Foto: Instagram mariaclementemx
Exdiputada trans de Morena María Clemente García. Foto: Instagram mariaclementemx

También acusó que a las y los trabajadores de Uber les están cobrando sin pedirles permiso: "Un impuesto que antes no pagábamos, para que nos den el peor servicio de seguridad social del mundo", haciendo referencia al seguro del IMSS, conocido por el largo tiempo de espera al asistir a una cita médica.

María Clemente acusa a Morena de recaudar impuestos

En la misma publicación, María Clemente acusa a Morena de recaudar impuestos y perjudicar a las y los trabajadores de Uber al subir la tarifa a los ciudadanos.

"Solo están recaudando nuevos impuestos (...), de paso para poder completar sus nuevos impuestos además la app tuvo que subir el costo de los viajes en 8%, en realidad no nos están ayudando en nada y además provocaron que subiera el precio a los usuarios", dijo.

Lee también

María Clemente acusa a Morena de recaudar impuestos a través de Uber. Foto: iStock
María Clemente acusa a Morena de recaudar impuestos a través de Uber. Foto: iStock

La exdiputada arremetió contra la secretaria nacional de comunicación, difusión y propaganda de Morena, diciendo que ella no sabe del tema y que mejor no opine. Además, aseguró que "con esta reforma no hay justicia para el trabajador, ni más empleos". "Gobierno 1 - trabajadores 0", calificó.

¿Qué dijo la morenista Camila Martínez?

En entrevista con el periodista Carlos González en el programa especial de EL UNIVERSAL sobre el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Camila Martínez y el senador del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández, asistieron para dar cuenta de los avances y retos que aún enfrenta la mandataria federal.

Hablando del programa piloto sobre la incorporación de las trabajadores en plataformas digitales al régimen obligatorio del seguro social, Camila Martínez aseguró que actualmente "estamos en récord de empleos".

Lee también

El diputado panista calificó como "una trampa" la incorporación de los trabajadores al IMSS y cuestionó a la morenista sobre no saber si los empleados realmente estaban de acuerdo. Camila Martínez respondió:

— ¿Qué es una trampa?, ¿saber si querían tener seguridad social, derechos laborales, reconocimiento como trabajadoras y trabajadores?

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses