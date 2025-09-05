Se registra explosión e incendio en fábrica Zinc Nacional, en San Nicolás de los Garza, NL; empresa descarta personas heridas

Monterrey, Nuevo León. - Una explosión e incendio en un tanque de almacenamiento en la planta de Zinc Nacional, provocó la movilización de cuerpos de auxilio y la evacuación de 97 empleados, en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

El siniestro se reportó en la planta de la compañía ubicada en la colonia Lomas del Roble, donde vecinos se alertaron por el estruendo.

La explosión se registró en una estructura cilíndrica que tenía restos de ácido clorhídrico.

Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y el cuerpo de bomberos del estado, quienes sofocaron las llamas.

Por la magnitud del incendio fue necesario evacuar a 97 empleados que se encontraban en la planta.

El Municipio de San Nicolás informó que personal de la Brigada de Protección Civil municipal controló el incendio.

“La brigada de Bomberos del Municipio de San Nicolás controló el incendio que se suscitó este mediodía al interior de la empresa Zinc Nacional.

El siniestro se registró por tareas de mantenimiento que personal de la empresa realizaba a un tanque vertical vacío, informó el Municipio. (Foto: especial)

El siniestro se registró por tareas de mantenimiento que personal de la citada empresa realizaba a un tanque vertical vacío”, informó el Municipio.

Las labores fueron apoyadas por la brigada de bomberos de Zinc Nacional.

Por su parte, Protección Civil de San Nicolás de los Garza, descartó riesgos en la empresa por lo que las labores se retomaron en su normalidad.

Horas después, Zinc Nacional emitió un comunicado donde descartó a personas lesionadas.

"El fuego fue controlado de manera oportuna. Queremos informar con claridad que no hubo personas lesionadas y todos nuestros colaboradores se encuentran bien.

El incidente se limitó al recubrimiento plástico de un tanque, sin que se extendiera a otras áreas de la planta", señaló la compañía.

