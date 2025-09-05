Más Información
San Francisco de Campeche.- Con sus 90 años recién cumplidos el empresario hotelero de Candelaria, Campeche, Manuel Grajales, secuestrado el pasado 1 de Septiembre, apareció muerto en una zona rural de la entidad.
La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), confirmó este viernes el hallazgo y reveló que ya se sigue una línea de investigación para dar con los responsables del presunto asesinato.
Grajales era un conocido hotelero de Candelaria, Campeche y se averiguó que tuvo 3 hijos.
Una de ellas, reveló en redes sociales que su padre seria velado en su domicilio de Candelaria, Campeche y posteriormente incinerado.
El hotelero había sido secuestrado el pasado 1 de Septiembre y sus familiares pedían fuera entregado debido a su edad y enfermedad.
La FGECAM en escueto boletín reveló que el cuerpo del hotelero fue encontrado sin signos vitales en una zona rural de Campeche.
