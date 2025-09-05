Más Información

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Trump firma orden que cambia nombre del Pentágono; ahora se llamará Departamento de Guerra

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

San Francisco de Campeche.- Con sus 90 años recién cumplidos el de Candelaria, , Manuel Grajales, secuestrado el pasado 1 de Septiembre, apareció muerto en una zona rural de la entidad.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (), confirmó este viernes el hallazgo y reveló que ya se sigue una línea de investigación para dar con los responsables del presunto asesinato.

Grajales era un conocido hotelero de Candelaria, Campeche y se averiguó que tuvo 3 hijos.

Una de ellas, reveló en redes sociales que su padre seria velado en su domicilio de Candelaria, Campeche y posteriormente incinerado.

El hotelero había sido secuestrado el pasado 1 de Septiembre y sus familiares pedían fuera entregado debido a su edad y enfermedad.

La FGECAM en escueto boletín reveló que el cuerpo del hotelero fue encontrado sin signos vitales en una zona rural de Campeche.

