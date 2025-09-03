San Francisco Campeche.- El Congreso de Campeche aprobó una reforma que permite expropiar terrenos y predios a particulares.

El Congreso local aprobó una reforma impulsada por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román que permitirá a las autoridades expropiar o ocupar predios que consideren de "utilidad pública".

Los afectados tendrán únicamente cinco días para defenderse o perderán sus tierras o predios.

Lee también Saúl Monreal acusa a Morena en Zacatecas de orquestar campaña en su contra; Luisa María Alcalde lo descarta como candidato en 2027

El Congreso local aprobó una reforma impulsada por la gobernadora Layda Sansores San Román . Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Esta ley aprobada en la entidad gobernada por la morenista ha causado polémica y una gran controversia.

Asimismo se especula que tendría también dedicatoria para el ex gobernador y hoy Senador campechano, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se le expropiaría varias de sus propiedades en esa localidad.

De igual forma bajo el concepto de "utilidad pública" y una vez ya aprobado ese marco legal, podrá darse en Campeche la expropiación de predios y propiedades de particulares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr