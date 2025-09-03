Más Información

San Francisco Campeche.- El aprobó una reforma que permitey predios a particulares.

El Congreso local aprobó una reforma impulsada por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román que permitirá a las autoridades expropiar o ocupar predios que consideren de "utilidad pública".

Los afectados tendrán únicamente cinco días para defenderse o perderán sus tierras o predios.

El Congreso local aprobó una reforma impulsada por la gobernadora Layda Sansores San Román . Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL
Esta ley aprobada en la entidad gobernada por la morenista ha causado polémica y una gran controversia.

Asimismo se especula que tendría también dedicatoria para el ex gobernador y hoy Senador campechano, , a quien se le expropiaría varias de sus propiedades en esa localidad.

De igual forma bajo el concepto de "utilidad pública" y una vez ya aprobado ese marco legal, podrá darse en Campeche la expropiación de predios y propiedades de particulares.

