San Francisco Campeche.- El Congreso de Campeche aprobó una reforma que permite expropiar terrenos y predios a particulares.
El Congreso local aprobó una reforma impulsada por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román que permitirá a las autoridades expropiar o ocupar predios que consideren de "utilidad pública".
Los afectados tendrán únicamente cinco días para defenderse o perderán sus tierras o predios.
Saúl Monreal acusa a Morena en Zacatecas de orquestar campaña en su contra; Luisa María Alcalde lo descarta como candidato en 2027
Esta ley aprobada en la entidad gobernada por la morenista ha causado polémica y una gran controversia.
Asimismo se especula que tendría también dedicatoria para el ex gobernador y hoy Senador campechano, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se le expropiaría varias de sus propiedades en esa localidad.
De igual forma bajo el concepto de "utilidad pública" y una vez ya aprobado ese marco legal, podrá darse en Campeche la expropiación de predios y propiedades de particulares.
