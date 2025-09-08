Con el objetivo de brindar atención médico-veterinaria y resguardo temporal a animales en situación de abandono o maltrato, Mariana Rodríguez Cantú, primera dama de Nuevo León, inauguró la segunda fase del Centro Estatal de Atención Animal, ubicado en el municipio de Guadalupe.

Esta nueva etapa ya se encuentra en operación y tiene capacidad para atender hasta 5 mil animales al año, respondiendo al aumento de denuncias por maltrato. La inversión superó los 25 millones de pesos.

Acompañada por el gobernador Samuel García Sepúlveda, Rodríguez Cantú afirmó que este centro representa el cumplimiento de un compromiso de gobierno y un avance histórico en el trato digno hacia los animales.

Lee también Gobernadora de Morelos califica como "guerra sucia" críticas contra Noroña por casa en Tepoztlán; "está en su derecho", afirma

Rodríguez destacó que los animales rescatados recibirán atención médica especializada, resguardo seguro y trato digno. Además, reconoció el trabajo detrás del proyecto y el esfuerzo por brindar una respuesta integral que antes no existía en los centros municipales o de bienestar.

Por su parte, el gobernador Samuel García destacó que la protección animal se ha fortalecido en su administración con la creación de nuevas instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia de Calidad del Aire, la Agencia de Energías Renovables, la Subsecretaría de Bienestar Animal y la División Ambiental, que ahora actúa como brazo de justicia para sancionar delitos contra el medio ambiente y los seres sintientes.

Tras el corte del listón, las autoridades recorrieron las instalaciones, que incluyen clínica veterinaria, zonas de resguardo para felinos, caninos y equinos.

Lee también Conoce a Manchas, el primer perro buscafugas de agua del país; en cinco meses ha detectado unas 230 fugas

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, informó que el centro tiene capacidad para atender simultáneamente a más de 135 animales y brindar más de 5 mil servicios anuales. Además, ofrecerá talleres y programas de educación sobre tenencia responsable, y contará con una ambulancia especializada para rescates en operativos de la División Ambiental.

A la inauguración asistieron también el alcalde de Guadalupe, Héctor García, así como funcionarios estatales, federales, municipales, legisladores y representantes de organizaciones no gubernamentales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv