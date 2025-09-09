Monterrey. – La construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo-Monterrey arrancó este martes en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

El inicio de obras del tren del norte que conectará con el centro del país, fue anunciado vía remota desde Palacio de Gobierno con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El evento estuvo presidido por el gobernador Samuel García Sepúlveda y el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous.

Autoridades federales informaron que el primer tramo abarcará desde la comunidad Unión San Javier, en Salinas Victoria, hasta el Arroyo El Sauz, en Lampazos, y contemplará 15 pasos vehiculares, 30 puentes ferroviarios y un viaducto.

Se detalló que dicho tramo consta de 100 kilómetros de un total de 396 comprendidos entre Saltillo y Nuevo Laredo.

Andrés Lajous, titular de la ARTF, estimó que la obra beneficiará a siete millones de pasajeros por año que viajarán a velocidades máximas de entre 160 y 300 kilómetros por hora.

Agregó que el tren proyecta velocidades máximas de entre 160 y 300 kilómetros por hora

Así mismo, se informó que la obra generará la creación de 4 mil 744 empleos directos y 14 mil 676 indirectos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL