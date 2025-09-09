Mexicali.— El gobierno de Baja California recibió el título de concesión del puerto multimodal de Punta Colonet, que será motor de crecimiento y convertirá a la entidad en un nuevo Polo de Desarrollo Económico y con grandes oportunidades para los inversionistas.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) presidió la ceremonia de entrega del título de concesión de este megaproyecto, cuya infraestructura marcará un antes y un después en la economía de la entidad, al consolidar al sur del estado un puerto que incrementará en 35% las exportaciones mexicanas por la vía del Pacífico e impulsará a sectores estratégicos como la manufactura, la minería y la logística.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que este puerto refleja el compromiso del gobierno de México con el desarrollo logístico del país y la participación de la institución naval será clave para garantizar que avance con seguridad y certidumbre.

Aseguró que la obra será un puerto seguro y moderno, dando a Baja California un papel estratégico en el comercio internacional y atrayendo inversiones que fortalecerán los sectores mencionados.

A su vez, la gobernadora Marina del Pilar especificó que lo que durante décadas fue un anhelo, hoy se convierte en un compromiso hecho obra, con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Punta Colonet será el puerto del futuro hecho realidad en el presente”, dijo.

Ubicado a 240 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el puerto se convertirá en un punto estratégico de acceso al mercado norteamericano y aliviará la saturación de los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Se contempla una terminal de gran capacidad con 17.5 metros, infraestructura versátil para distintos tipos de carga, tecnología de automatización e inteligencia logística, y una zona industrial y de servicios.

En su momento, Kurt Honold Morales, secretario de Economía e Innovación de Baja California, explicó que la construcción del puerto generará alrededor de 4 mil 500 empleos directos y más de 30 mil indirectos; beneficiará a sectores como el autotransporte, el comercio local, los servicios médicos y de hospedaje, lo que se reflejará en un crecimiento regional de gran alcance.

Dijo que en la etapa operativa se estima superar los 30 mil empleos permanentes en actividades como logística, minería y manufactura, lo que ofrecerá nuevas oportunidades de desarrollo para los ciudadanos.

La construcción está programada en tres etapas entre 2026 y 2035 y abarcará una superficie de 2 mil 769 hectáreas con un recinto portuario de 83 hectáreas.