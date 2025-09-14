Ciudad Victoria.- Un recluso venezolano, que estaba hospitalizado debido a una cirugía en una pierna, utilizó unas sábanas para escapar del nosocomio donde se encontraba, pero más tarde fue recapturado por elementos policiales.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que a las 4:00 horas personal del Hospital General de Ciudad Victoria reportó que el hombre había escapado.

El reporte oficial indica que se realizó un trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales.

El hombre de ciudadanía venezolana estaba en custodia tras haber sufrido un accidente hace varios días.

Por la madrugada ingresó al área de baños y ya no salió, por lo que se inició de inmediato su búsqueda.

Mediante el sistema de video vigilancia se observó a un masculino con características similares que salió del hospital y brincó la cerca.

De forma inmediata se activaron los protocolos y operativos institucionales, logrando su recaptura gracias a la coordinación y al uso de tecnologías de monitoreo.

