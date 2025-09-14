Más Información

Guanajuato, Gto.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo dará el en Dolores Hidalgo, que la noche de este 15 de septiembre congregará a una multitud para lanzar vivas y después disfrutar el concierto especial de los Tigres del Norte.

García Muñoz Ledo anunció una gran celebración este 15 de septiembre en la Cuna de la Independencia Nacional, que también alegrarán con su voz y el Grupo Firme, Pepe Aguilar y María José.

En sus redes sociales lanzó la invitación para que se vengan a Dolores Hidalgo, que es el mejor lugar para celebrar a México. El Grito lo dará a las 23:20 horas, con la presencia de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Confirmó el cartel de artistas que amenizarán el festejo patrio. “Van a estar nuestros Jefes de Jefes, los Tigres del Norte, amenizando esta fiesta, y por supuesto celebrando que aquí en nuestra tierra nació la Independencia Nacional".

Despliegan operativo en los 46 municipios de Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado desplegará mil 500 elementos en plazas, recintos cívicos y carreteras de los 46 municipios del estado para las celebraciones de este 15 y 16 de septiembre; además de los efectivos designados por las fuerzas armadas y de la Secretaría de Seguridad federal.

En Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, el dispositivo contempla más de 400 policías estatales para acompañar a familias y visitantes durante los festejos.

La SSyP informó que estarán activadas capacidades de Inteligencia y monitoreo C5i, de videoprotección y arcos carreteros, para anticipar riesgos y coordinar la respuesta en tierra. Las aeronaves institucionales se activarán de manera preventiva para sobrevuelos disuasivos y apoyo a Protección Civil, conforme a protocolos de seguridad aérea y a la información en tiempo real del C5i.

En las sedes de alta afluencia se instalarán módulos de atención y reunificación familiar, en coordinación con Protección Civil, Bomberos y servicios de salud.

Los actos cívicos contemplan pirotecnia autorizada y supervisada; por seguridad no se permitirá el ingreso con objetos de riesgo como punzocortantes, astas rígidas o envases de vidrio, precisó.

