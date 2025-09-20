Se desploma avioneta en García, Nuevo León; reportan dos personas fallecidas

Monterrey, Nuevo León. - Dos personas murieron cuando cayó la avioneta en la que viajaban, en el municipio de García, en Nuevo León.

Protección Civil del Estado informó que el siniestro ocurrió en cruce de las calles Laderas y Riveras, en el Parque Industrial Ciudad Mitras.

Por su parte, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, confirmó los hechos e informó que al llegar al lugar las autoridades encontraron dos personas sin vida.

“Lamento informarles que me encuentro en el lugar, está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta, con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras.

Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos”, señaló el edil.

Al lugar arribó el cuerpo de bomberos de Nuevo León, rescatistas de diferentes corporaciones y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Guerra Cavazos señaló que se cuenta con el reporte de personas que estaban realizando maniobras en la avioneta, sin embargo se espera que la Fiscalía General de Justicia confirme el motivo del accidente.

Al sitio arribó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para la indagatoria de ley.

