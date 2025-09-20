Tabasco vive jornada violenta: queman camioneta, arrojan poncha llantas y colocan mantas con amenazas

Más Información

Tabasco.- Una camioneta quemada, ponchallantas y mantas con amenazas, fue la que se presentó este sábado en , justo en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la , una camioneta fue siniestrada por desconocidos y además dejaron una narcomanta con mensaje a la presidenta y en contra de autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Se registró una camioneta quemada, ponchallantas y mantas con amenazas. Foto: Luis Manuel López
Se registró una camioneta quemada, ponchallantas y mantas con amenazas. Foto: Luis Manuel López

La zona fue acordonada por elementos de la SSPC y elementos de Protección Civil sofocaron el incendio.

Más tarde automovilistas denunciaron la colocación de ponchallantas sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, afectando a varios autos.

La zona fue acordonada por elementos de la SSPC. Foto: Luis Manuel López
La zona fue acordonada por elementos de la SSPC. Foto: Luis Manuel López

Los hechos ocurrieron en una zona lejana a las naves del Parque Tabasco, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentaba su informe ante el gobernador, Javier May Rodríguez e integrantes de diversos sectores, sin que interfiriera en su desplazamiento o la de sus invitados.

La presidenta anunció la creación de una nueva universidad y la construcción de una Chocolatera.

