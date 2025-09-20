Tabasco vive jornada violenta: queman camioneta, arrojan poncha llantas y colocan mantas con amenazas

Tabasco.- Una camioneta quemada, ponchallantas y mantas con amenazas, fue la jornada violenta que se presentó este sábado en Tabasco, justo en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la avenida Cesar Sandino, una camioneta fue siniestrada por desconocidos y además dejaron una narcomanta con mensaje a la presidenta y en contra de autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Se registró una camioneta quemada, ponchallantas y mantas con amenazas. Foto: Luis Manuel López

Lee también: Asesinan a cuatro personas en distintos hechos en Veracruz; una de las víctimas es agente de tránsito

La zona fue acordonada por elementos de la SSPC y elementos de Protección Civil sofocaron el incendio.

Más tarde automovilistas denunciaron la colocación de ponchallantas sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, afectando a varios autos.

La zona fue acordonada por elementos de la SSPC. Foto: Luis Manuel López

Los hechos ocurrieron en una zona lejana a las naves del Parque Tabasco, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentaba su informe ante el gobernador, Javier May Rodríguez e integrantes de diversos sectores, sin que interfiriera en su desplazamiento o la de sus invitados.

La presidenta anunció la creación de una nueva universidad y la construcción de una Chocolatera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr