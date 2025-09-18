Un total de 12 personas fueron detenidas por las fuerzas federales al ser sorprendidos al interior de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, al ser sorprendidos robando al interior del complejo petrolero.

A decir de las autoridades, ya se habían presentado reportes anteriores de personas que ilegalmente se introducían en la refinería, sin embargo, es hasta ahora que se logró la detención de 12 personas, que buscaban sustraer material ferroso.

Los delincuentes habían logrado burlar la vigilancia del personal de la Armada de México, que custodia las instalaciones, y fueron detenidos cuando escapaban con un fuerte volumen de piezas.

Fue la propia Secretaría de Marina, a través del gabinete de seguridad, la que informó del incidente, así como de la detención de las personas, el material sustraído y cuatro vehículos que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó además que, en Macuspana, elementos de SSPC y Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica del estado detuvieron a cuatro personas, tres de ellos de nacionalidad extranjera, aseguraron dos armas largas, cargadores, 30 cartuchos, dos chalecos con placas balísticas, diversas dosis de droga y un vehículo con reporte de robo.

