Al menos cuatro personas, entre ellas un agente de tránsito, fueron asesinadas este sábado en distintos puntos de la geografía veracruzana.

Los hechos han ocurrido en los municipios de Mixtla de Altamirano (región serrana del centro del estado), así como en Espinal, Papantla y Tihuatlán (zona norte de Veracruz).

En el municipio de Espinal, fueron atacados a tiros elementos de Tránsito del Estado, quienes viajaban en un vehículo oficial; el saldo fue de un policía muerto y uno más herido.

En tanto, en el municipio de Papantla, también en la región norte del estado, un hombre fue asesinado a tiros en el interior de un taller mecánico.

Y en el municipio de Tihuatlán, fue arrojado en la vía pública el cuerpo de una persona con huellas de violencia y un narco mensaje.

Además se reportó que en la zona serrana de Zongolica, en el municipio de Mixtla de Altamirano, fue ubicada una camioneta calcinada y en su interior el cuerpo de una víctima.

Durante el presente año, Veracruz ha venido sufriendo una escala de violencia relacionada con la operación del crimen organizado.

A finales de junio, se registró el secuestro y posterior asesinato de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández, quien fue videograbada -por un comando armado- atada de manos y sometida como un escarmiento por negarse a pagar una extorsión. El caso conmocionó a todo el país.

Posteriormente, a principios de agosto, ocurrió un violento motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde nueve reos murieron a manos de sus compañeros en protesta porque un grupo delictivo los extorsionaba.

Y en distintas regiones han aparecidos cuerpos descuartizados y con narcomensajes.

dmrr/cr