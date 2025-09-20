Más Información

Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

Ante llegada de Hernán Bermúdez, José Ramiro López Obrador pide "escuchar a los que son acusados" y esperar investigación

Premio Ariel 2025: María Rojo, Karina Gidi y otras estrellas del cine mexicano se lucen en la alfombra roja

Sheinbaum va por industrializar la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala

Al menos cuatro personas, entre ellas un agente de tránsito, fueron este sábado en distintos puntos de la .

Los hechos han ocurrido en los municipios de (región serrana del centro del estado), así como en Espinal, Papantla y Tihuatlán (zona norte de Veracruz).

En el municipio de Espinal, fueron atacados a tiros elementos de Tránsito del Estado, quienes viajaban en un vehículo oficial; el saldo fue de un policía muerto y uno más herido.

En tanto, en el municipio de Papantla, también en la región norte del estado, un hombre fue asesinado a tiros en el interior de un taller mecánico.

Y en el municipio de Tihuatlán, fue arrojado en la vía pública el cuerpo de una persona con huellas de violencia y un narco mensaje.

Además se reportó que en la zona serrana de Zongolica, en el municipio de Mixtla de Altamirano, fue ubicada una camioneta calcinada y en su interior el cuerpo de una víctima.

Durante el presente año, Veracruz ha venido sufriendo una escala de violencia relacionada con la operación del crimen organizado.

A finales de junio, se registró el secuestro y posterior asesinato de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández, quien fue videograbada -por un comando armado- atada de manos y sometida como un escarmiento por negarse a pagar una extorsión. El caso conmocionó a todo el país.

Posteriormente, a principios de agosto, ocurrió un violento motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde nueve reos murieron a manos de sus compañeros en protesta porque un grupo delictivo los extorsionaba.

Y en distintas regiones han aparecidos cuerpos descuartizados y con narcomensajes.

