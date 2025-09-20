Más Información

Juchitán, Oax. – La tienda Wal-Mart de , ofertó hoy la venta de al precio de 300 pesos cada uno. La promoción llamó la atención de sus clientes, quienes de inmediato comenzaron a pagar en las cajas.

Cuando el personal de la tienda se percató del , pidió a los guardias que impidieran la salida de la mercancía. Los clientes forcejearon con los vigilantes y mostraban los tickets de compra.

―Yo pagué, aquí tengo mi comprobante de pago, ―decía una señora que con todas sus fuerzas defendía su compra, mientras los guardias pretendían arrebatarle la caja del televisor montado en el carrito.

Algunos clientes aprovecharon la discusión para abandonar la tienda con su preciada carga con precio de oferta, pero fuera de la tienda del complejo comercial llamado “El Pabellón”, otros elementos de seguridad esperaban para arrebatarles los televisores.

―Que venga la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), ―pedían los clientes quienes argumentaban la compra. ―Vi el precio de oferta y lo pagué. No entiendo por qué ahora no quieren respetar lo que ofrecieron.

Cabe destacar que en Salina Cruz y en ningún otro municipio del Istmo de Tehuantepec existen oficinas de la Profeco. Antes había presencia, cuando una autoridad prestaba una mesa como escritorio y daba una iguala, no salario, al personal habilitado.

Actualmente, para pedir la mediación de la Profeco entre los consumidores y los representantes de negocios, el afectado debe realizar los trámites en línea. "No hay Profeco que nos defienda", respondían otras personas, mujeres en su mayoría.

