Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que se llevó a cabo audiencia inicial donde se formuló imputación en contra de José Victor "N" y Francisco Alberto "N", ex servidores públicos, debido a su probable responsabilidad por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal.

Ambos, eran funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en la administración de la ex gobernadora Claudia Pavlovich.

La Fiscalía de Sonora informó que, durante la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), presentó datos de prueba suficientes, pertinentes y oportunos para solicitar la vinculación a proceso de los señalados por los delitos referidos.

Sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que se espera que al concluir este, los tribunales determinen la situación jurídica de los imputados.

Aunado a lo anterior, el Juez impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, a fin de garantizar la comparecencia de los imputados en las siguientes audiencias.

Esta representación social informará de los avances en este caso conforme lo permitan los tiempos procesales.

