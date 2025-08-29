Más Información

Hermosillo, Sonora.- La informó que se llevó a cabo donde se formuló imputación en contra de José Victor "N" y Francisco Alberto "N", ex servidores públicos, debido a su probable responsabilidad por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal.

Ambos, eran funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en la administración de la ex gobernadora .

La Fiscalía de Sonora informó que, durante la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), presentó datos de prueba suficientes, pertinentes y oportunos para solicitar la vinculación a proceso de los señalados por los delitos referidos.

Sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que se espera que al concluir este, los tribunales determinen la situación jurídica de los imputados.

Aunado a lo anterior, el Juez impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, a fin de garantizar la comparecencia de los imputados en las siguientes audiencias.

Esta representación social informará de los avances en este caso conforme lo permitan los tiempos procesales.

Noticias según tus intereses