TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías de investigación y seguridad arrestaron al presunto homicida de un servidor público del ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán, informó la Fiscalía General del Estado.

Policías de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Enrique "N", como presunto responsable del homicidio calificado de Héctor "N", cometido en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, el 26 de agosto de este año.

De acuerdo las investigaciones de las autoridades, la víctima fungía como servidor público en el cabildo del municipio. El día de los hechos se encontraba acompañado de una mujer ingiriendo bebidas alcohólicas, después dejó a su acompañante en el barrio San Anastacio y se dirigió a su domicilio.

La víctima se quedó dormido dentro de su vehículo, donde el agresor le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego hasta causarle la muerte.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, donde se definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz y la no impunidad.

