Chihuahua.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres llevó a cabo una manifestación en el antimonumento “Plasmando Esperanzas”, en la ciudad de Chihuahua.

En el lugar, el cual está en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se reunieron familiares y colectivos de diferentes partes del estado como un acto de memoria, ya que en el lugar colocaron nuevas placas con los nombres de las personas desaparecidas.

Los asistentes reclamaron al Congreso del Estado que ninguna ley ni política en materia de desaparición debe hacerse sin las familias, ya que según señalaron se pretende crear una fiscalía especializada sin consultarles.

En el lugar colocaron nuevas placas con los nombres de las personas desaparecidas. Foto: Especial.

“Reunidas en el antimonumento de las personas desaparecidas, por primera vez de forma conjunta, las familias buscadoras, integrantes de colectivos de diferentes ciudades del estado de Chihuahua, sumamos esfuerzos para hacer oír nuestra voz.

Porque hemos normalizado lo intolerable: no es normal vivir en un país con más de 130 mil personas desaparecidas; no es normal que más de 70 mil cuerpos permanezcan sin identificar en los servicios forenses del país. Este horror jamás debería haberse vuelto cotidiano”, señalaron los asistentes a la protesta.

De acuerdo con lo que dieron a conocer, en Chihuahua, más de 4 mil familias enfrentan a la fecha, el dolor de vivir sin sus seres querido, pues son víctimas de desaparición forzada.

No es normal vivir en un país con más de 130,000 personas desaparecidas; no es normal que más de 70,000 cuerpos permanezcan sin identificar en los servicios forenses del país. Foto: Especial.

“Las familias no deberíamos estar viviendo esto y el Estado, tendría la obligación de garantizarlo y la sociedad de exigirlo. Estamos aquí, en resistencia contra la impunidad y el olvido; en defensa de la dignidad de quienes amamos; en la lucha por un Chihuahua en el que ninguna otra madre, padre, hermana, hija, niño o niña tenga que cargar con la ausencia de un ser querido”, agregaron.

En un posicionamiento que presentaron, exigieron y enfatizaron que no van a permitir que en Chihuahua, diputadas y diputados creen una ley o política pública en materia de desaparición donde no se incluya la participación de las familias.

Más de 4,000 familias enfrentan a la fecha, el dolor de vivir sin sus seres querido, pues son víctimas de desaparición forzada. Foto: Especial.

“Además, tenemos información de que se pretende presentar una iniciativa para la creación de una Fiscalía Especializada en Desaparición, sin que en ningún momento se nos haya consultado. Por ello, hoy iniciamos con la recopilación de firmas que mañana haremos llegar a las y los diputados. Nuestra exigencia siempre ha sido clara: sin las familias y sin las víctimas, no. Nosotras somos quienes conocemos a fondo la situación y, por lo tanto, quienes tenemos el derecho y la legitimidad de participar en la creación de una propuesta de esta naturaleza”, añadieron.

También hicieron señalamientos directos al Poder Ejecutivo Estatal, Poder Judicial, a las iglesias, y a la sociedad en general en torno a que no exista nunca más la indiferencia ante el dolor, hecho visible en cada persona buscadora.

