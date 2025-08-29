Torreón.- Familias de personas desaparecidas en Torreón, Coahuila, cerraron simbólicamente las oficinas de la fiscalía de Personas Desaparecidas porque aseguraron que no cumple con sus funciones de investigación.

Fiscalía "no cumple con sus funciones"

María Eugenia Arriaga, integrante del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dijo que decidieron hacer el cierre simbólico porque la principal tarea de la fiscalía es la investigación, pero a pesar de ello no ha dado resultados, sobre todo en los llamados casos de “larga data”.

“La tarea tiene que ver con quienes estaban en aquel tiempo como responsables. No se ha hecho ninguna investigación, no se ha llegado a quienes estaban como fiscales, investigadores especiales, ministerios públicos y no hay responsabilidad hacia ellos, que perdieron evidencias y no cuidaron la cadena de custodia”, criticó.

José Salas, padre de Armando Salas Ramírez y cuñado de Pedro Ramírez, desaparecidos desde el 12 de mayo de 2008 en Torreón, señaló que lo único que pasa es el tiempo, sin que tengan respuestas.

“Yo no quiero dinero, quiero a mi hijo. Sabemos quién estuvo involucrado, pero sólo nos dijeron que se los tragó la tierra. Qué pinches respuestas son esas”, comentó.

La última llamada de su hijo y su cuñado provino del Palacio Federal en Torreón, pero nunca hubo resultados en la investigación. “No hay avances, encuentran osamentas y nada. Ha habido negligencias”, mencionó.

Para María Eugenia Arriaga, la hipótesis es que la misma fiscalía tendría que ir a fondo de los funcionarios que estuvieron en aquellos años. “No quieren investigar a ellos mismos”, comentó.

Dijo que, desde hace años, inclusive administraciones estatales, hay reuniones y mesas de diálogo periódicas, pero sin resultados.

Además, señaló que siguen presentándose las mismas irregularidades como no recibir la denuncia por desaparición de forma inmediata. “La fiscalía les dice que esperen, cuando las primeras horas son importantes”.

Las acciones de protesta forman parte de los actos en el marco del día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas este 30 de agosto. Las familias colocaron fotografías de sus seres queridos desaparecidos, lonas y cartulinas. Hasta cerca de las 9:30 de la mañana, ningún funcionario de la fiscalía se había presentado con las familias. Y aunque había personal dentro de las oficinas que se asomaba, no salieron.

