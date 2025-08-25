Al ser cuestionada sobre el acercamiento con las madres buscadores y su descontento con las estrategias del gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se les ha dado el apoyo, y desmintió que se quiera desmantelar la Comisión Nacional de Búsqueda.

"Rosa Icela Rodríguez se ha reunido con todos los colectivos de personas desaparecidas con todos cuando se presentó la iniciativa pidieron que se revisara por los colectivos así se hizo fueron varios meses hicieron propuestas se modificaron algunos artículos y alrededor del 70% de los colectivos estuvieron de acuerdo con lo que se presentó y se aprobó hay algunos colectivos que no están de acuerdo pero se le sigue atendiendo", comentó.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum dijo que es "falso" que se busque desmantelar la Comisión Nacional de Búsqueda, sino que es todo lo contrario, ya que se está fortaleciendo, igual que el Banco de Datos Forenses para estar garantizando que realmente funcione y que esté vinculado con las bases de datos relacionadas con personas desaparecidas en nuestro país.

"Entonces Rosa Icela está ahí para atenderles igual Arturo Medina si así lo desea", destacó.

El 30 de julio, después de un año y 10 meses de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún informó que dejará su cargo el próximo 31 de agosto luego de presentar su renuncia.

Su salida presuntamente se debió a la demanda de colectivos de familiares de personas desaparecidas para que dejara el puesto ante el cuestionamiento de su perfil desde que llegó a la CNB incluso que carecía de empatía con los familiares de personas desaparecidas en el país.

