Más Información

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Alcaldía Benito Juárez le cierra estadio al América

Alcaldía Benito Juárez le cierra estadio al América

¿Cuál es la ruta del Maratón de la Ciudad de México? Aquí te decimos las alternativas viales

¿Cuál es la ruta del Maratón de la Ciudad de México? Aquí te decimos las alternativas viales

Fernández Noroña no figura en los registros de Catastro de Tepoztlán

Fernández Noroña no figura en los registros de Catastro de Tepoztlán

El próximo lunes, una de las primeras decisiones que tomarán los ministros que asumirán el cargo en la nueva (SCJN), será la designación de los tres integrantes del que les corresponden.

Así lo acordaron los nueve ministros y ministras electos en su séptima reunión de trabajo previo a su toma de protesta programada para las 10 de la noche del 1 de septiembre de 2025, en sesión solemne de instalación del Alto Tribunal.

Lo anterior para que los designados, se incorporen de manera inmediata a sus funciones administrativas y asegurar con ello el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF), señalaron en un comunicado.

Lee también

Durante la reunión, los nuevos togados revisaron también los avances en los proyectos de acuerdos generales para dotar un marco jurídico y operativo a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Estos acuerdos buscan asegurar que la justicia se imparta de manera pronta, expedita, accesible y cercana a la ciudadanía”, indicaron.

Reiteraron que la nueva SCJN “estará vigilante de que en todo momento se respeten y garanticen los derechos laborales de sus integrantes, considerando este aspecto como un principio esencial para consolidar la reconciliación de la justicia con el pueblo de México”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses