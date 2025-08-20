Más Información

Este 20 de agosto, las y los ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación () realizaron su cuarta reunión previo a la toma de posesión del nuevo Poder Judicial, en la que deliberaron los perfiles que conformarán el Órgano de Administración Judicial.

Por medio de un comunicado, informaron del acuerdo para regular la realización de audiencias públicas, en el que, afirman, pueda participar "la que conoce la realidad que se juzga", así como expertos, organizaciones, pueblo y comunidades que deseen expresar sus argumentos u opiniones.

Además, dieron a conocer que se plantea modernizar el manejo y turnos de los asuntos mediante un sistema automatizado y aleatorio.

En esta cuarta reunión, las y los ministros aseguran que avanzaron en la construcción de "Acuerdos Generales" para conformar un marco jurídico que les permita "impartir justicia pronta, expedita y accesible".

Dijeron que trabajan en la elaboración de estos instrumentos jurídicos para alcanzar el objetivo de una "Suprema Corte eficiente, cercana a la gente y que atienda a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad".

En el comunicado, las y los ministros electos, también compartieron que con relación a los eventos públicos a realizarse el 1 de septiembre, se acordó "convocar al pueblo de México para que sea testigo de este acontecimiento histórico".

El próximo lunes 1 de septiembre se realizarán tres eventos que den inicio a la nueva era de la Corte en México:

  • La toma de protesta ante el Senado de la República, para lo cual han sido convocados a las 19:30 horas.
  • La sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se prevé a las 22:00 horas.
  • La ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando de pueblos indígenas.

Además destacaron que "la democracia es ahora el principio fundamental de todos los poderes públicos de nuestra nación".

