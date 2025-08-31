La bancada de Morena en la Cámara de Diputados respetará el acuerdo de que el PAN presida la Mesa Directiva en el próximo año, pero intervendrá en la definición del legislador albiazul que la encabece, anunció Ricardo Monreal, coordinador guinda.

“El acuerdo fue respetar al PAN en la Mesa Directiva, pero la persona que encabece o la persona que se proponga, es lo que estamos revisando en una amigable relación, colaboración, acuerdo, es lo que estamos viendo con el PAN”, explicó en conferencia de prensa, esta noche.

Añadió que el PVEM y el PT también intervendrán, por ser parte de la coalición que tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Lee también: PAN asistirá a toma de protesta de nuevos miembros del Poder Judicial; confían que sus primeras resoluciones le den legitimidad

“Lo que falta es, como mayoría calificada que somos junto con nuestros aliados, buscar la manera, mediante acuerdo, quién pueda presidirla, integrante del PAN, no se ha definido todavía, no hay la definición sobre la presidencia de la Mesa Directiva”, comentó.

Al coordinador de Morena se le preguntó si su bancada rechazó la posibilidad de que la diputada Kenia López presida la Mesa Directiva, ya que se la mencionado como una de las candidatas fuertes.

“No quiero decir nombres, porque no quiero descalificar a nadie, yo tengo respeto por todos los, digamos, candidatos o candidatas propuestas por el grupo parlamentario del PAN a presidir la Mesa Directiva”, dijo.

Lee también: Fraude político: el rostro oculto de Morena

Finalmente, dijo que la diputada o diputado del PAN que sea escogido para desempeñarse como presidente de la Mesa Directiva, debe tener las siguientes características: “institucionalidad, respeto, conducción plural, son características para todo presidente o presidenta”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm/LL